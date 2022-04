Ajax is zaterdag ontsnapt aan puntenverlies op bezoek bij NEC. De Eredivisie-koploper won door een doelpunt in de slotfase van Brian Brobbey met 0-1 in De Goffert, waardoor de landstitel weer een stap dichterbij is.

Ajax heeft nu zeven punten voorsprong op PSV, dat zaterdag om 21.00 uur uit tegen SC Cambuur speelt. Er zijn na dit weekend nog vier Eredivisie-speelronden te gaan.

Een week na de verloren KNVB-bekerfinale tegen PSV en drie dagen nadat het aanstaande vertrek van trainer Erik ten Hag naar Manchester United officieel was geworden, maakte Ajax een zwakke indruk tegen NEC.

Het had bij rust wel 0-1 kunnen staan, maar de strafschop van Dusan Tadic in de 34e minuut werd gekeerd door doelman Mattijs Branderhorst. Na rust creëerde Ajax te weinig, maar in de 88e minuut zorgde invaller Brobbey voor de bevrijdende goal.

Dusan Tadic miste voor de derde keer dit Eredivisie-seizoen een strafschop. Dusan Tadic miste voor de derde keer dit Eredivisie-seizoen een strafschop. Foto: Pro Shots

Van Gelderen debuteert voor Ajax

Zonder de geblesseerde Lisandro Martínez en met Kenneth Taylor voor het eerst in de basis begon Ajax pover aan het duel met NEC. De thuisploeg leek in de twaalfde minuut op voorsprong te komen, maar Maarten Stekelenburg redde Ajax op fraaie wijze bij een inzet van Jonathan Okita. Even later kreeg Okita weer een goede kans, maar ditmaal raakte hij de bal niet goed.

Ajax kreeg ook mogelijkheden en na 34 minuten was er voor de ploeg van Ten Hag een uitgelezen kans op de 0-1, want de bal ging op de strafschopstip na een overtreding van Jordy Bruijn op Jurriën Timber. Tadic ging achter de bal staan en keeper Branderhorst tikte de bal uit de hoek. Het was al de derde gemiste strafschop van de Serviër dit Eredivisie-seizoen en dat is een negatief clubrecord.

Zo was het halverwege nog 0-0, terwijl Liam van Gelderen vlak voor rust debuteerde voor Ajax. De 21-jarige verdediger verving de geblesseerde Perr Schuurs.

Het doelpunt van Brian Brobbey in de 88e minuut. Het doelpunt van Brian Brobbey in de 88e minuut. Foto: Pro Shots

Kudus mist enorme kans op 0-2

Ten Hag greep bij rust in door Steven Berghuis te wisselen voor Brobbey, maar het spel van Ajax werd niet beter. In de 65e munuut was Brobbey wel dicht bij de 0-1. De international van Jong Oranje kopte een voorzet van Nicolás Tagliafico op de paal. Even later werd een poging van Davy Klaassen van de lijn gehaald.

Aan de andere kant was NEC ook gevaarlijk. Elayis Tavsan gooide er een vrije actie uit, maar bekroonde die niet met een doelpunt. Het leek 0-0 te blijven, tot Brobbey in 88e minuut op aangeven van de eveneens ingevallen Mohammed Kudus de 0-1 maakte.

Kudus miste daarna nog een enorme kans op de 0-2, maar dat maakte voor Ajax niet meer uit. Met de krappe zege zette de koploper weer een stap richting de 36e landstitel uit de clubhistorie.