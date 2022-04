Manchester City heeft zaterdagavond op overtuigende wijze de koppositie in de Premier League verstevigd. De ploeg van manager Josep Guardiola had in het Etihad Stadium geen kind aan Watford: 5-1.

Jesus opende al in de vierde minuut de score door van dichtbij binnen te tikken. De Braziliaanse spits maakte er twintig minuten later 2-0 van door raak te koppen na een fraaie voorzet van Kevin De Bruyne. Hassane Kamara tekende in de 28e minuut weliswaar voor de aansluitingstreffer, maar daarmee redde hij niet meer dan de eer.

Rodri vergrootte de marge in de 34e minuut weer naar twee met een schitterende uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied en na rust liep de score verder op. Jesus benutte vlak na rust een door hemzelf versierde strafschop en vier minuten na zijn hattrick liet hij doelman Ben Foster weer kansloos.

Manchester City staat nu vier punten los, maar naaste belager Liverpool moet deze speelronde nog in actie komen. De ploeg van Virgil van Dijk speelt zondag de Merseyside-derby tegen Everton op Anfield.

Zowel Manchester City als Liverpool is ook nog actief in de Champions League. City speelt dinsdag eerst thuis tegen Real Madrid in de halve finales van het miljoenenbal en 'The Reds' beginnen het tweeluik een dag later met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.

Onder in de Premier League lijkt Watford degradatie niet meer te kunnen voorkomen en dat geldt al helemaal voor Norwich City. De ploeg van doelman Tim Krul verloor met 0-3 van Newcastle United en staat stijf onderaan. Het verschil met de veilige zeventiende plek is acht punten.

