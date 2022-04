Greuther Fürth is zaterdag ondanks het eerste Bundesliga-doelpunt ooit van Jetro Willems gedegradeerd. De Nederlandse linksback scoorde voor de hekkensluiter, die thuis met 1-4 verloor van Bayer Leverkusen. Mark Flekken knokte zich met SC Freiburg tegen Borussia Mönchengladbach terug van een 0-2-achterstand, maar leed wel puntenverlies: 3-3.

Het draait zaterdag in de Bundesliga vooral om de topper tussen Bayern München en Borussia Dortmund, die om 18.30 uur begint in de Allianz Arena. Als Bayern wint, dan is het voor de tiende keer op rij en de 32e keer in totaal kampioen van Duitsland.

Op ruime achterstand van Bayern en Dortmund strijden RB Leipzig, Leverkusen en Freiburg om een Champions League-ticket en van die drie won alleen Leverkusen. Door het eerste Bundesliga-doelpunt van Willems leek het voor Leverkusen een moeilijke middag te worden op bezoek bij Greuther Fürth.

De 28-jarige Willems, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Fürth en van 2017 tot 2021 bij Eintracht Frankfurt onder contract stond, tekende in de vijfde minuut voor de 1-0, maar na achttien minuten had Leverkusen de achterstand al omgedraaid. Patrik Schick en Sardar Azmoun scoorden voor de bezoekers.

Via de Braziliaan Paulinho (58e minuut) en de Argentijn Exequiel Palacios (84e minuut) liep Leverkusen daarna uit naar 1-4. Mitchel Bakker maakte bij Leverkusen de negentig minuten vol en Daley Sinkgraven mocht invallen. Bij Fürth had naast Willems ook Nick Viergever een basisplaats.

Door de nederlaag heeft Greuther Fürth na 31 speelronden nog altijd maar zeventien punten en is degradatie na één seizoen in de Bundesliga een feit. Er werd maar drie keer gewonnen en de laatste zege van de ploeg van Viergever en Willems dateert van 12 februari.

Bundesliga speelronde 31 Vrijdag: Wolfsburg-Mainz 5-0

Zaterdag: RB Leipzig-Union Berlin 1-2

Zaterdag: Frankfurt-Hoffenheim 2-2

Zaterdag: Freiburg-Gladbach 3-3

Zaterdag: FC Köln-Bielefeld 3-1

Zaterdag: Fürth-Leverkusen 1-4

Zaterdag 18.30 uur: Bayern-Dortmund

Zondag: Bochum-Augsburg

Zondag Hertha-Stuttgart

Lars Stindl kopt in de slotfase de 3-3 binnen namens Borussia Mönchenladbach tegen SC Freiburg, Lars Stindl kopt in de slotfase de 3-3 binnen namens Borussia Mönchenladbach tegen SC Freiburg, Foto: Getty Images

Flekken lijdt puntenverlies in slotfase

Leipzig verloor thuis verrassend met 1-2 van Union Berlin. Yussuf Poulsen zette de thuisploeg vlak na rust op een 1-0-voorsprong, waarna Sven Michel in de 86e minuut gelijkmaakte. Het werd nog erger voor Leipzig, dat komende week in de halve finales van de Europa League tegen Rangers FC speelt. In de 89e minuut maakte Kevin Behrens de 1-2 voor Union Berlin.

Flekken beleefde met Freiburg een spectaculaire middag tegen Borussia Möchengladbach: 3-3. De keeper van Oranje had in de derde minuut geen antwoord op een strafschop van Ramy Bensebaini, waarna Breel Embolo binnen het kwartier de 0-2 voor Gladbach maakte.

Na rust leek Freiburg door treffers van Vincenzo Grifo (penalty in de 49e minuut), Christian Günter (61e minuut) en Philipp Lienhart (tachtigste minuut) alsnog drie punten te gaan pakken, maar in de derde minuut van de extra tijd ging het mis. Lars Stindl maakte de 3-3 voor Gladbach.

Evan N'Dicka had met een goal, een eigen goal en een assist een hoofdrol bij Frankfurt Evan N'Dicka had met een goal, een eigen goal en een assist een hoofdrol bij Frankfurt Foto: Getty Images

Goal, assist en eigen goal van N'Dicka

Net als Leipzig speelt ook Eintracht Frankfurt donderdag in de halve finales van de Europa League. De ploeg van trainer Oliver Glasner, die het dan opneemt tegen West Ham United, speelde zaterdag thuis met 2-2 gelijk tegen Hoffenheim.

Evan N'Dicka scoorde eerst in eigen doel voor Frankfurt en daarna in het goede doel. De Fransman was ook de aangever bij de 2-1 van Daichi Kamada in de 66e minuut, waarna Georginio Rutter twaalf minuten voor tijd de 2-2 voor Hoffenheim maakte.

FC Köln, dat mag hopen op Europees voetbal, was thuis met 3-1 te sterk voor laagvlieger Arminia Bielefeld. Voormalig sc Heerenveen-spits Mark Uth tekende voor de 1-0 van Köln, waarna Timo Hübers een eigen doelpunt maakte (1-1). Door treffers van Anthony Modeste en Jan Thielmann won FC Köln alsnog.

Vreugde bij 1. FC Köln na de 1-0 van Mark Uth. Vreugde bij 1. FC Köln na de 1-0 van Mark Uth. Foto: Getty Images

