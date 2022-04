PSV-trainer Roger Schmidt kiest zaterdag in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur voor verrassende namen in zijn opstelling. Onder anderen Bruma en Ritsu Doan mogen starten, terwijl Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré op de bank zitten.

Opstelling Cambuur Bos; Hoedemakers, Mac-Intosch, Schouten, Schmidt; Jacobs, Maulun, Sylla; Joosten, Uldrikis, Kallon

Opstelling PSV Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Ramalho, Max; Veerman, Gutiérrez; Bruma, Doan, Götze; Zahavi.

Schmidt, die bekendstaat om zijn vele wijzigingen, leek juist wat vastigheid te brengen bij PSV, dat zes dagen geleden met Gakpo en Sangaré te sterk was voor Ajax (2-1) in de KNVB-bekerfinale. Doan en Bruma moesten het in De Kuip doen met een invalbeurt, maar zij mogen tegen Cambuur dus wel starten.

Noni Madueke ontbreekt nog altijd in de wedstrijdselectie van PSV. De Engelse aanvaller is al weken geblesseerd, terwijl vrijdag bekend werd dat Armando Obispo dit seizoen helemaal niet meer in actie zal komen.

Schmidt kan tegen Cambuur ook niet beschikken over Phillipp Mwene, Yorbe Vertessen en Oliver Boscagli en spits Carlos Vinícius is geschorst.

SC Cambuur-PSV begint zaterdag om 21.00 uur in het Cambuur Stadion en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler. De Eindhovenaren moeten winnen om de achterstand op koploper Ajax weer terug te brengen naar vier punten. De Amsterdammers boekten zaterdag door een doelpunt van invaller Brian Brobbey ternauwernood een 0-1-overwinning op bezoek bij NEC.