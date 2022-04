Manchester United is zaterdag verder achterop geraakt in de strijd om de Champions League-tickets in de Premier League. Met de teruggekeerde Cristiano Ronaldo in de basis verloor United op bezoek bij concurrent Arsenal: 3-1.

Ronaldo maakte in het Emirates Stadium zijn rentree bij Manchester United nadat eerder deze week zijn pasgeboren zoon was overleden. Hij liet dinsdag het uitduel met Liverpool (4-0) logischerwijs aan zich voorbijgaan.

Na ruim een half uur bewees Ronaldo zijn waarde voor United, dat op dat moment door goals van Nuno Tavares (intikker) en Bukayo Saka (penalty) op een 2-0-achterstand stond. De Portugees zorgde tussen twee Arsenal-verdedigers in voor de aansluitingstreffer.

Het betekende het honderdste Premier League-doelpunt voor Ronaldo in een voor hem emotioneel duel. Vijftien van de honderd treffers maakte hij dit seizoen. De andere doelpunten maakte hij in zijn eerste periode bij de ploeg uit Manchester (2003-2009).

Champions League-voetbal is ver weg voor Manchester United.

Champions League-voetbal onzeker voor Ten Hag

In de tweede helft voerde United, waar aanvoerder Harry Maguire op de bank zat, de druk op. Bruno Fernandes kreeg vanaf de strafschopstip de kans op de gelijkmaker, maar raakte met een lage schuiver de paal. Nauwelijks zes minuten later werd de paal door Diogo Dalot opnieuw geraakt.

Waar de bezoekers uit Manchester kansen lieten liggen op de gelijkmaker, gooide Granit Xhaka de wedstrijd in de zeventigste minuut in het slot met een afstandsschot: 3-1. Het schot van de middenvelder was pas de eerste doelpoging van de thuisploeg in de tweede helft.

Door de nederlaag is het uiterst onzeker of Erik ten Hag volgend seizoen met Manchester United in de Champions League actief zal zijn. 'The Red Devils' hebben een achterstand van zes punten op Arsenal en bovendien een wedstrijd meer gespeeld. De eerste vier plekken geven recht op Champions League-voetbal.

Later op de dag komt Tottenham Hotspur, dat ook nog hoopt op een topviernotering in actie tegen Brentford (aftrap 18.30 uur). Koploper Manchester City komt eveneens in actie (16.00 uur tegen Watford).

Stand Premier League 1. Manchester City 32-77 (+55)

2. Liverpool 32-76 (+61)

3. Chelsea 31-62 (+39)

4. Arsenal 33-60 (+12)

5. Tottenham Hotspur 32-57 (+18)

6. Manchester United 34-54 (+2)

