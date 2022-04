Ajax begint zaterdag met Sébastien Haller, Nicolás Tagliafico en Kenneth Taylor aan de uitwedstrijd tegen NEC in de Eredivisie. Edson Álvarez zit op de bank bij de Amsterdammers, terwijl Lisandro Martínez ontbreekt.

Opstelling NEC Branderhorst; Van Rooij, Guth, Márquez, El Karouani, Verdonk; Bruijn, Mattson, Schöne; Tavsan, Okita.

Opstelling Ajax Stekelenburg; Timber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Taylor, Gravenberch, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic.

De 24-jarige Martínez deed vorige week nog de hele wedstrijd mee in de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1). De Argentijn was toen wel net hersteld van een spierblessure die hem enkele duels aan de kant hield. Noussair Mazraoui viel in De Kuip geblesseerd uit en ontbreekt in Nijmegen.

Door de personele problemen in de defensie begint Jurriën Timber als rechtsback. Daley Blind schuift door de absentie van Martínez op naar het centrum van de verdediging - naast Schuurs - en Tagliafico vult daardoor de linksbackpositie in.

Trainer Erik ten Hag, die Ajax na dit seizoen verlaat voor Manchester United, kiest tegen NEC voor Taylor op het middenveld. Het is de eerste keer dat het negentienjarige talent in een Eredivisie-wedstrijd deel uitmaakt van de basiself.

Lisandro Martínez zit niet in de selectie van Ajax voor het uitduel met NEC. Lisandro Martínez zit niet in de selectie van Ajax voor het uitduel met NEC. Foto: Getty Images

Haller verwijst Brobbey weer naar de bank

Álvarez had tegen PSV nog een basisplek en begint nu op de bank. Datzelfde geldt voor Brian Brobbey, die plaats moet maken voor clubtopscorer Haller. Ook Mohamed Ihattaren zit op de bank en zou, na zijn debuut in de hoofdmacht tegen zijn oude club PSV, weer speelminuten kunnen maken.

Bij NEC verschijnt aanvoerder Lasse Schöne zoals gewoonlijk aan de aftrap. De Deen speelde vanaf de zomer van 2012 tot en met de zomer van 2019 286 officiële wedstrijden voor Ajax. Trainer Rogier Meijer kan niet over Ali Akman beschikken. Met Calvin Verdonk heeft hij een extra verdediger opgesteld.

Ajax moet winnen in Nijmegen om PSV op minimaal vier punten afstand te houden. De Eindhovenaren spelen zaterdag om 21.00 uur een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Na deze speelronde staan er voor Ajax en PSV nog vier competitieduels op het programma dit seizoen.

De wedstrijd tussen NEC en Ajax begint zaterdag om 16.30 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.