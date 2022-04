Cristiano Ronaldo maakt zaterdag zijn rentree bij Manchester United. De Portugees ontbrak afgelopen week nog in het verloren uitduel met Liverpool (4-0) vanwege het overlijden van zijn pasgeboren zoontje.

De 37-jarige Ronaldo maakte afgelopen maandag bekend dat zijn zoontje is overleden bij de bevalling. Zijn vriendin Georgina Rodriguez was in verwachting van een tweeling; hun dochtertje heeft de geboorte wel overleefd.

Logischerwijs ontbrak Ronaldo dinsdag op Anfield, waar United zonder zijn sterspeler kansloos was tegen aartsrivaal Liverpool. Supporters van Liverpool en United besloten na het verstrijken van de zevende minuut massaal te klappen om Ronaldo en zijn familie een hart onder de riem te steken.

Ronaldo liet donderdag op Instagram weten ontroerd te zijn door de steunbetuiging op Anfield. "Mijn familie zal dit nooit vergeten". De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar keerde vrijdag al terug op het trainingsveld en is dus klaar voor zijn rentree.

De terugkeer van Ronaldo is een opsteker voor het kwakkelende Manchester United, waar Erik ten Hag volgend seizoen voor de groep staat. De ploeg van Ralf Rangnick won slechts een van de laatste vijf officiële wedstrijden.

Tegen nummer vijf Arsenal staat er bovendien veel op het spel. Bij een nederlaag in Londen vergroten 'The Gunners' het gat met nummer zes United naar zes punten. Alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League. Arsenal-Manchester United begint om 13.30 uur in het Emirates Stadium.