Sparta-trainer Henk Fraser staat volledig achter de behoudende speelstijl van zijn ploeg op bezoek bij FC Twente (2-0). Volgens de coach zou de degradatiekandidaat zichzelf met een aanvallendere speelwijze in de voet hebben geschoten.

"Het hangt ervan af wat mensen willen", reageerde Fraser na afloop van het verloren duel op een vraag van ESPN over kritiek van supporters op de speelstijl. "We kunnen hier heel open spelen, maar dan krijgen we met 7- of 8-0 een pak slaag."

Sparta trad in de Grolsch Veste - net als tegen Ajax (2-1-nederlaag) - aan met een 5-4-1-formatie. Met die formatie kwam de ploeg van Fraser tegen de Amsterdammers nog op voorsprong en haalde ze bijna een resultaat, maar tegen Twente maakte Sparta vrijwel geen moment aanspraak op een punt.

"Vandaag was het heel simpel: er is gewoon een kwaliteitsverschil", vervolgde Fraser. "Om dit soort wedstrijden te winnen, moet je allemaal top zijn, en vandaag waren dat er te weinig. Het niveauverschil is dan gewoon behoorlijk."

"Maar dat heeft naar mijn mening niets met de speelstijl te maken. Mensen denken dat je alleen in 4-3-3 aanvallend kan spelen, maar dat kan in elk systeem. Het ligt er gewoon aan hoe goed je aan de bal bent. Vandaag is het verschil in niveau gewoon aanwezig, vooral in balbezit."

Teleurstelling bij Sparta en feestvreugde bij FC Twente. Teleurstelling bij Sparta en feestvreugde bij FC Twente. Foto: Pro Shots

Fraser kijkt vooral naar laatste duels

Door de nederlaag nemen de degradatiezorgen bij Sparta toe. De 'Kasteelclub' staat zestiende en kan deze speelronde nog worden gepasseerd door PEC Zwolle en Willem II (beide 23 punten). Voor Sparta wachten nog duels met AZ, FC Groningen, PEC en Heracles.

"Het wordt heel lastig tegen AZ en Groningen, vooral als je kijkt naar de huidige vorm en de ranglijst", zei Fraser, die na het huidige seizoen naar FC Utrecht vertrekt. "Het kan zomaar zo zijn dat je in die wedstrijden geen punten pakt."

"Ik denk daarom dat de laatste twee wedstrijden cruciaal worden, daar hoop ik tenminste op. Dat neemt niet weg dat we volgende week ook punten willen pakken. Maar dat is vandaag niet gelukt doordat het kwaliteitsverschil net iets te groot was en het zou zomaar zo kunnen zijn dat dat tegen AZ ook het geval is."