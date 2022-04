De spelers en technische staf van FC Volendam zijn in extase na het veiligstellen van promotie naar de Eredivisie. De ploeg van coach Wim Jonk verzekerde zich vrijdag van de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een zwaarbevochten 1-2-zege bij FC Den Bosch.

"We moesten er zo hard voor knokken vandaag. En we waren echt bang dat de 2-2 toch zou vallen", zei Robert Mühren, die de 0-2 voor Volendam maakte, tegen ESPN. "We dachten: het zal toch niet. Ze werden echt gevaarlijk. Het is een droom dat ik dit in mijn eigen dorp mag meemaken."

Volendam was bij een overwinning in Den Bosch sowieso zeker van promotie en stond binnen een half uur met 0-2 voor dankzij doelpunten van Josh Flint en Mühren. De bezoekers leken op rozen te zitten, maar Sebastiaan van Bakel bracht de spanning een klein kwartier voor tijd terug.

Daarna was het billenknijpen voor Volendam, dat uiteindelijk standhield. Den Bosch was meerdere malen dicht bij de gelijkmaker, de wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd vanwege onrust op de tribunes en in blessuretijd ontstond een flink opstootje op het veld.

"Wat een hectisch slot, maar we hebben het gehaald", concludeerde aanvoerder Damon Mirani. "Fantastisch dit, met al deze supporters. Hier heb ik echt van gedroomd. Ik had dit hele seizoen maar één doel: promoveren naar de Eredivisie."

De vreugde is groot bij FC Volendam. Foto: Pro Shots

Jonk: 'Supergaaf dat mooi plan binnen drie jaar uitkomt'

Dankzij de overwinning in Stadion De Vliert keert Volendam na dertien jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Bovendien vestigden de Noord-Hollanders met de tiende promotie in de clubgeschiedenis een record.

Met de promotie gaat een gekoesterde wens van Jonk in vervulling. Hij ging in 2019 als trainer aan de slag in het vissersdorp met de ambitie om terug te keren naar de Eredivisie. "We hadden drie jaar geleden een mooi plan en het is supergaaf dat het dan binnen drie jaar uitkomt", jubelde Jonk.

De laatste weken presteerde FC Volendam minder, maar de ploeg wist zich op tijd te herpakken. "We hebben na een moeilijke fase onze rug weer gerecht", vervolgde Jonk. "Ik ben supertrots op de jongens. We gaan nu eerst een goed feestje bouwen en dan later over volgend seizoen nadenken."