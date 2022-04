FC Emmen is er vrijdag nog niet in geslaagd om de titel te pakken in de Keuken Kampioen Divisie. De Drenten wonnen weliswaar met 2-0 van Roda JC, maar zagen achtervolger FC Volendam ook winnen.

Emmen, dat al zeker is van promotie naar de Eredivisie, kwam vroeg op voorsprong dankzij Jasin-Amin Assehnoun. In de tweede helft werd de eindstand bepaald door Metehan Güçlü, die vijf minuten eerder was ingevallen.

Bij puntenverlies van Volendam was het kampioenschap een feit geweest, maar dat gebeurde niet. De concurrent boekte een benauwde 1-2-overwinning op FC Den Bosch en is nu net als de Emmenaren zeker van promotie.

De volgende kans voor Emmen om de titel binnen te halen is volgende week vrijdag, wanneer in de voorlaatste speelronde een uitwedstrijd tegen nummer drie FC Eindhoven wacht. Een punt volstaat voor de ploeg van trainer Dick Lukkien, die zes punten marge heeft.

Eindhoven nam de derde plek over van Excelsior door met 0-1 te winnen bij Telstar door een benutte penalty van Joey Sleegers. Excelsior kwam thuis niet verder dan 3-3, mede doordat twee keer een penalty werd gemist. Topscorer Thijs Dallinga en Marouan Azarkan waren de ongelukkigen.

De kampioensschaal was aanwezig in Emmen, maar kon weer ingepakt worden. Foto: Pro Shots

NAC ziet De Graafschap naderen

Verder deed NAC Breda slechte zaken in de strijd om de play-offs door met 1-2 van laagvlieger FC Dordrecht te verliezen. Er werd gerust met een 1-0-voorsprong, maar na de gelijkmaker dompelde Sergio Tremour het thuispubliek in rouw met een goal in de extra tijd.

NAC heeft als nummer acht nog een punt voorsprong op nummer negen De Graafschap, dat wél overtuigend won. Dankzij Jasper van Heertum, Basar Onal en tweemaal Camiel Neghli werd het 0-4 tegen Helmond Sport.

TOP Oss-Almere City, het zevende Keuken Kampioen Divisie-duel van vrijdag, eindigde in 2-3. Almere staat nu dertiende, één plek hoger dan de ploeg uit Oss.

NAC Breda beleefde een teleurstellende avond op eigen veld. NAC Breda beleefde een teleurstellende avond op eigen veld. Foto: Pro Shots

