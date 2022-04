FC Volendam keert na dertien jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De ploeg van coach Wim Jonk verzekerde zich van promotie door vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie een zwaarbevochten overwinning bij FC Den Bosch te boeken: 1-2.

Volendam wist voor de wedstrijd in Den Bosch dat het bij een overwinning zeker was van promotie en was al vroeg in de wedstrijd dicht bij de openingstreffer. Gaetano Oristanio schoot in de vierde minuut van nog geen meter afstand op de lat.

Ruim een kwartier later was het wel raak voor Volendam. Josh Flint tikte van dichtbij binnen nadat een vrije trap van de bezoekers met het hoofd werd teruggelegd door Damon Mirani.

Robert Mühren verdubbelde de voorsprong na een half uur spelen. De spits schoot simpel raak na een voorzet vanaf links en maakte zijn 28e competitiedoelpunt van het seizoen. Soufyan Ahannach was even later met een inzet op de paal dicht bij de aansluitingstreffer.

In de tweede helft zat Volendam lange tijd op rozen, maar een klein kwartier voor tijd bracht Den Bosch de spanning terug. Invaller Sebastiaan van Bakel rondde af na een prachtige lange pass door het midden van Jordy van der Winden.

Wedstrijd in slotfase stilgelegd door onrust op tribunes

Vijf minuten voor tijd werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd omdat supporters attributen op het veld gooiden. Daarbij werd Volendam-doelman Filip Stankovic geraakt. Tien minuten later werd het duel hervat en was Den Bosch nog een paar keer dicht bij de 2-2, maar de bezoekers hielden uiteindelijk stand.

In blessuretijd liep het ook op het veld nog behoorlijk uit de hand. Na een flink opstootje kregen trainer Jack de Gier en linksback Terrence Douglas (beiden Den Bosch) en assistent-trainer Matthias Kohler (Volendam) rood.

Dankzij de overwinning is Volendam zeker van de tweede plaats, die recht geeft op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Een week geleden promoveerde koploper FC Emmen, dat vrijdag met 2-0 van Roda JC won, al naar het hoogste niveau. Emmen heeft zes punten meer dan Volendam en is nog een punt verwijderd van het kampioenschap.

Met de tiende promotie in de clubgeschiedenis vestigde Volendam bovendien een record. De Noord-Hollanders deelden dat record met De Graafschap, dat nog wel via de play-offs naar de Eredivisie kan promoveren.

FC Volendam promoveert voor de tiende keer in de clubgeschiedenis. FC Volendam promoveert voor de tiende keer in de clubgeschiedenis. Foto: Pro Shots

