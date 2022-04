FC Twente heeft vrijdag de achttiende overwinning van dit Eredivisie-seizoen geboekt. De ploeg van trainer Ron Jans was thuis zonder al te veel moeite met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam en staat op gelijke hoogte met nummer drie Feyenoord.

In een eerste helft met weinig spektakel kwam Twente verdiend op 1-0 dankzij een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel. De spits schoot zuiver in de hoek en tekende al voor zijn vijftiende competitietreffer.

Ook na rust was Twente veel sterker dan de ploeg van scheidend trainer Henk Fraser. Het resulteerde in een doelpunt van Michel Vlap, die knap werd vrijgespeeld en koeltjes afrondde. Hij was vlak daarvoor nog behandeld aan een flink bloedende hoofdwond.

Dankzij de nieuwe zege is een plek in de top drie nog reëel voor FC Twente. De derde plek geeft aan het einde van het seizoen normaal gesproken recht op een plek in de derde voorronde van de Conference League, al verandert dat wegens de bekerwinst van PSV waarschijnlijk in deelname aan de Europa League-play-offs.

Nummer drie Feyenoord kan zondag wel weer drie punten afstand nemen van Twente. De vijftienvoudig landskampioen speelt dan vanaf 14.30 uur thuis tegen FC Utrecht, de nummer zeven.

Voor Sparta is de situatie zorgelijk. De Rotterdammers staan zestiende, een plek die aan het einde van het seizoen betekent dat er play-offs gespeeld moeten worden. De directe degradatieplaatsen zijn ook dichtbij.

Sparta-keeper Maduka Okoye had het drukker dan Lars Unnerstall, zijn collega aan de andere kant. Sparta-keeper Maduka Okoye had het drukker dan Lars Unnerstall, zijn collega aan de andere kant. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie