VfL Wolfsburg is vrijdag tegen een stevige nederlaag aangelopen in de halve eindstrijd van de Champions League. De Duitse ploeg verloor de heenwedstrijd op bezoek bij FC Barcelona ondanks een doelpunt van Jill Roord met 5-1. Bij de wedstrijd was een recordaantal van 91.648 toeschouwers aanwezig.

Barcelona, waar de geblesseerde Lieke Martens ontbrak, stond in Camp Nou al na tien minuten met 2-0 voor dankzij treffers van Aitana Bonmatí en Caroline Hansen. Nog voor rust breidden Jennifer Hermoso en Alèxia Putellas de voorsprong uit naar 4-0.

In de tweede helft vond Ana-Maria Crnogorcevic al snel het doel namens Barcelona, maar die goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Ruim een kwartier voor tijd kwam Roord wel tot scoren namens Wolfsburg, waarna Putellas in de slotfase uit een penalty haar tweede doelpunt van de wedstrijd maakte.

Roord werd drie minuten na haar treffer gewisseld bij Wolfsburg, waar Dominique Janssen de hele wedstrijd speelde. Shanice van de Sanden, Joëlle Smits en Lynn Wilms bleven op de bank bij de formatie van de Nederlandse coach Tommy Stroot.

Bij het duel tussen Barcelona en Wolfsburg waren 95 meer toeschouwers aanwezig dan bij het oude bezoekersrecord. Dat werd eind maart ook in Camp Nou gevestigd, bij de kwartfinale tussen Barcelona en Real Madrid in de Champions League.

Volgende week zaterdag staat in Duitsland de return tussen Wolfsburg en Barcelona op het programma. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale tegen Olympique Lyon of Paris Saint-Germain. De heenwedstrijd tussen die twee Franse ploegen wordt zondag in Lyon gespeeld en de return is volgende week zaterdag in Parijs.