Bondscoach Vahid Halilhodzic van Marokko heeft vrijdag nog maar eens benadrukt dat Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui onder zijn bewind niet terugkeren als international en dus niet mee zullen gaan naar het WK in Qatar. De Bosniër is nog altijd klaar met de twee.

"Voor spelers die weigeren te trainen, te spelen en blessures veinzen is het einde verhaal. De nationale ploeg is iets heiligs, dat niet toebehoort aan de spelers, maar aan het hele volk", zei de 69-jarige Halilhodzic tegen het Kroatische Nova TV.

"Als iemand zich zo gedraagt als zij, is het voor mij klaar en wil ik het er niet meer over hebben. Ik heb mijn beslissing genomen. Als iemand er anders over denkt, is dat zijn probleem."

Ziyech en Mazraoui hebben al langere tijd ruzie met Halilhodzic en ontbreken om die reden bij Marokko. De bondscoach riep de spelmaker en de rechtsback uit onvrede over hun houding niet meer op. Ziyech en Mazraoui leggen de schuld van de vete juist bij de Bosniër.

In de afgelopen weken leek een verrassende rentree van Ziyech en Mazraoui in de Marokkaanse ploeg tot tweemaal toe aanstaande door hoopgevende woorden van bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa, maar zover kwam het niet.

Halilhodzic maakt zich niet druk om mogelijk ontslag

Door de nieuwe uitspraken van Halilhodzic lijkt een terugkeer van het duo definitief van de baan. Een eventueel ontslag van de oud-bondscoach van Ivoorkust en Japan, die ondanks het halen van het WK veel kritiek krijgt op onder meer zijn tactische keuzes, brengt daar mogelijk nog verandering in.

Halilhodzic maakt zich niet druk om zijn positie, zo zei hij vrijdag. "Ik ben er rustig onder, we zullen zien. Er zijn al vaak rare dingen gebeurd in mijn leven. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik word weggestuurd doordat mensen niet blij met me zijn."

Marokko speelt in de groepsfase van het WK tegen België, Kroatië en Canada. De eerste wedstrijd is op 23 november tegen de Kroaten.