Tom Beugelsdijk wordt niet vervolgd voor matchfixing, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. De verdediger van Sparta Rotterdam zou op 16 januari van vorig jaar bewust een gele kaart hebben gepakt, maar daarvoor ontbreekt volgens het OM bewijs.

De 31-jarige Beugelsdijk zou in de verloren thuiswedstrijd tegen PSV (3-5) bewust een overtreding hebben gemaakt om een gele kaart te krijgen. Voorafgaand aan de wedstrijd zou een bekende geld hebben ingezet op een gele kaart van de verdediger.

Na meerdere meldingen en een aangifte van gokaanbieder Unibet startte de politie-eenheid Rotterdam onder leiding van het Functioneel Parket (FP) een onderzoek.

Het OM heeft de zaak nu overgedragen aan de KNVB. "Tijdens het onderzoek is wel gebleken dat er relevante bevindingen zijn die tuchtrechtelijk aanleiding kunnen geven voor (nader) onderzoek en om die reden is deze informatie overgedragen aan de KNVB", aldus het OM.

Sparta zei in mei, nadat de NOS de verdenking van matchfixing naar buiten bracht, overtuigd te zijn van de onschuld van Beugelsdijk. "De club heeft gesproken met de speler, waarin hij aangeeft de overtreding uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd", meldde de club.

Beugelsdijk werd ook gelinkt aan illegaal gokbedrijf

Het was niet de eerste keer dat Beugelsdijk in verband werd gebracht met gokken. Begin deze maand bracht het AD naar buiten dat hij en ploeggenoot Aaron Meijers enkele jaren geleden aandelen kochten in het illegale gokbedrijf Edobet.

Edobet is door justitie gelinkt aan criminele praktijken en bestaat inmiddels niet meer. Volgens Beugelsdijk waren de aandelen voor na zijn carrière. "Dat staat in de documenten, dat zegt genoeg", zei hij.

Beugelsdijk maakte in 2020 de overstap van ADO Den Haag naar Sparta, de huidige nummer zestien van de Eredivisie.