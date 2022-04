Alfred Schreuder heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie bij Club Brugge veel vragen gekregen over zijn mogelijke overstap naar Ajax. De Nederlandse trainer liet echter niets los over de vermeende interesse uit Amsterdam.

Dinsdag brachten VI en De Telegraaf het nieuws dat Ajax in Schreuder, die pas sinds januari bij Club Brugge werkt, de ideale kandidaat ziet om Erik ten Hag op te volgen. Ten Hag verkast na dit seizoen naar Manchester United.

"Kijk, het enige wat ik kan zeggen is dat ik contacten heb bij élke club waar ik gewerkt heb. Dat is zo bij Ajax, maar ook bij Hoffenheim en Twente. En dat is het dan", aldus Schreuder, die ook niet wilde ingaan op de vraag of het zijn droom is om hoofdtrainer van Ajax te worden.

"Daar gaat het nu niet over voor mij. Ik zit hier op een persconferentie voor de start van de play-offs, en dat is nu het enige wat telt. Want dat is nu het allerbelangrijkste."

Volgens de 49-jarige Schreuder hebben de Ajax-geruchten geen invloed op zijn werk. "Er was deze week geen onrust in de kleedkamer. Bij Club Brugge zijn we allemaal bijzonder professioneel. Niets of niemand kan onze voorbereiding hier verstoren. En zo hoort het."

Alfred Schreuder assisteerde Erik ten Hag in het voor Ajax succesvolle seizoen 2018/2019.

Schreuder werkte al eerder bij Ajax

Als Schreuder volgend seizoen aan de slag gaat bij Ajax, dan betekent dat voor de Barnevelder een terugkeer bij de club waar hij in het successeizoen 2018/2019 assistent-trainer was onder Ten Hag.

Verder was Schreuder in het verleden hoofdtrainer van FC Twente en Hoffenheim. Bij beide clubs werkte hij eerder ook als assistent, een rol die hij tussen augustus 2020 en november vorig jaar ook bij FC Barcelona vervulde. Toen stond hij Ronald Koeman bij.

Schreuder heeft bij Club Brugge een contract dat tot de zomer van 2023 loopt. Naar verluidt kan hij dankzij een clausule voor ongeveer 1,5 miljoen euro overstappen naar een andere club.

Met Club Brugge hoopt Schreuder in de komende weken de Belgische landstitel te veroveren. Bij de start van de play-offs is Royal Antwerp FC, de club van technisch directeur Marc Overmars, zondag de eerste tegenstander.

