FC Emmen-Roda JC ·

Wedstrijd afgelopen! Bij Emmen is er ondertussen afgefloten, zij winnen met 2-0 van Roda JC. Of ze kampioen worden, is voorlopig nog de vraag. Zolang de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Volendam nog stil ligt, weten ze nog niets. Als FC Volendam gelijk speelt of verliest in de laatste minuten, wordt Emmen vandaag kampioen.