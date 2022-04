Josep Guardiola heeft vrijdag lovende woorden gesproken over Erik ten Hag. De manager van Manchester City denkt dat stadgenoot Manchester United de juiste keuze heeft gemaakt door de trainer van Ajax aan te stellen.

"Kijk naar het Ajax van de laatste jaren en je ziet zijn kwaliteiten. Ik wil Erik en Manchester United feliciteren en wens hem het beste", zei Guardiola toen hij op een persconferentie werd gevraagd naar de komst van Ten Hag naar de Premier League.

De 51-jarige Spanjaard denkt dat de Haaksbergenaar het in zich heeft om United naar zijn hand te zetten. "Hij is een toptrainer. Het was in de afgelopen seizoenen steeds een genot om zijn team te zien spelen."

Guardiola en de één jaar oudere Ten Hag zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze werkten in de seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 samen bij Bayern München, toen Guardiola de hoofdmacht onder zijn hoede had en Ten Hag het tweede elftal leidde.

Na weken van speculatie werd de overgang van Ten Hag naar United donderdag bevestigd. De succestrainer van Ajax heeft voor drie seizoenen getekend bij de gevallen topclub, met een optie op een extra jaar.

Ten Hag moet aan een nieuwe succesploeg bouwen bij United, dat al vijf jaar geen prijs meer pakte. De laatste landstitel van de twintigvoudig kampioen dateert van 2013.