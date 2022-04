Mauricio Pochettino hoopt dat ook de vele kritische fans bij Paris Saint-Germain zaterdag het kampioensfeest met de spelers willen vieren. Bij een zege op RC Lens zijn de Parijzenaars voor de tiende keer in de geschiedenis kampioen van Frankrijk.

"Je moet het altijd waarderen als je de landstitel wint. Want als je dat niet doet, heb je een groot probleem", aldus Pochettino vrijdag op zijn persconferentie. "Voor mij is dit erg belangrijk. Ik hoop dat de fans de titel met ons zullen vieren en dat ze hun huidige kritiek voor even voor zich houden."

De fans van Paris Saint-Germain hebben zich de afgelopen weken kritisch geuit over het spel van de ploeg van Pochettino en met name dat van sterspelers Neymar en Lionel Messi. De twee vedetten werden vorige maand bij elke balcontact uitgefloten.

De kritiek zwol met name aan nadat PSG door Real Madrid werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Eigenaar Nasser Al Khelaïfi wil al jarenlang de 'cup met de grote oren' winnen, maar slaagde daar tot op heden niet in.

Pochettino weigerde op zijn persconferentie iets te zeggen over de toekomst van Neymar en Messi in Parijs. Beiden keren voor de kampioenswedstrijd tegen RC Lens terug in de selectie. Neymar was voor het afgelopen duel met Angers (0-3-zege) geschorst, terwijl Messi geblesseerd was. "De club zal na het seizoen beslissingen nemen", wilde hij er alleen over zeggen.

De fans van Paris Saint-Germain waren de afgelopen weken met name kritisch op Neymar. Foto: Getty Images

'Ik zou zelfs met Mbappé op vakantie gaan'

Het is nog niet duidelijk of Kylian Mbappé ook volgend seizoen actief is in Parijs. De clubleiding van PSG voert al maanden gesprekken met de sterspeler over een nieuw contract, maar een akkoord is nog niet bereikt. Het contract van Mbappé loopt aan het einde van het seizoen af.

Volgens Pochettino is er geen sprake van een verstoorde voorbereiding nu Mbappé zijn contract (nog) niet heeft verlengd. De aanvaller wordt de laatste maanden in verband gebracht met Real Madrid, dat hij al eens zijn "droomclub" noemde.

"Als coach stoort mij de situatie niet. Dit gebeurt niet alleen in Parijs, maar ook bij andere clubs. Het zal ook niet voor het laatst gebeuren. Ik zou Kylian graag bij me houden. Ik zou hem zelfs mee op vakantie nemen, mee naar huis nemen en de hele tijd bewaren. We zijn nog in onderhandeling. De partijen kunnen een beslissing nemen zodra we de titel hebben."

De kampioenswedstrijd van Paris Saint-Germain tegen RC Lens begint zaterdag om 21.00 uur. Het kampioensfeest kan alleen nog verpest worden als PSG onverhoopt verliest van de nummer zeven van de Ligue 1 én nummer twee Olympique Marseille een dag later wint van Stade de Reims.

