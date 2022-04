Directeur voetbalontwikkeling Marcel Lucassen vertrekt al na een jaar bij de KNVB. Volgens de voetbalbond is in onderling overleg besloten om het contract van de bestuurder niet te verlengen.

Lucassen trad een jaar geleden in dienst als opvolger van Art Langeler, die na drie jaar vertrok om als hoofdtrainer bij PEC Zwolle aan de slag te gaan. Er wordt nu afgezien van de optie om Lucassen voor meerdere jaren vast te leggen.

Volgens de 59-jarige Limburger paste de functie bij de KNVB niet helemaal bij hem. "Mijn visie op de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal is niet veranderd. Het liefst ben ik iedere dag met puur voetbaltechnische zaken bezig", zegt hij vrijdag.

"Bij deze directiefunctie horen ook veel organisatiebrede vraagstukken. Voetbalinhoud is echter voor mij waar ik mijn aandacht en energie in wil steken. In de toekomst zal dat gegeven dus mijn keuze bepalen."

Het vertrek van Lucassen werd ongeveer een maand geleden al min of meer bekendgemaakt door Oranje-bondscoach Louis van Gaal. Hij zei tijdens een persconferentie overal te lezen dat de directeur weg moest en sprak er zijn teleurstelling over uit.

Lucassen reageerde geschrokken op de teksten van Van Gaal, maar zwaait nu dus toch af bij de KNVB. Het is nog niet bekend wie de opvolger is van de directeur, die eerder in dienst van onder meer de Duitse bond, Hoffenheim en Arsenal was.