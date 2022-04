Feyenoord-coach Arne Slot vindt vrijdag dat hij duidelijk genoeg is geweest over een mogelijke overstap naar Ajax. Slot werd de afgelopen weken vaak genoemd als opvolger van Erik ten Hag, die aan het einde van het seizoen naar Manchester United vertrekt.

Slot zei ruim een week geleden dat hij zich "geen enkele voorstelling kan maken" dat hij aan het einde van het seizoen naar Ajax verkast. "Ik vind het bijna bizar dat ik er elke keer op terug moet komen", zei de zichtbaar geïrriteerde coach van Feyenoord toen.

Onder anderen Feyenoord-icoon Willem van Hanegem uitte vervolgens kritiek op Slot, omdat hij in de ogen van Van Hanegem niet duidelijk genoeg was geweest over zijn toekomst. In de aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Utrecht werd Slot opnieuw gevraagd naar een mogelijke overstap naar Ajax.

"Ik was heel duidelijk. Als anderen daar een andere mening over hebben, mag dat. Elk woord dat ik daarover zeg, zou weer tot headlines leiden en daar heb ik geen zin in. Ik laat het daarbij. Laat ik de komende weken de vragen beantwoorden zoals Josep Guardiola: next question."

Overigens lijkt Ajax niet aan Slot te denken als opvolger van Ten Hag. Club Brugge-coach Alfred Schreuder is volgens De Telegraaf en VI topkandidaat om Ten Hag af te lossen als trainer van de hoofdstedelingen.

Slot herhaalde dat hij de overstap van Ten Hag naar Manchester United een goede overstap vindt. "Voor het Nederlands trainersgilde is het heel prettig dat een trainer naar zo'n grote club gaat. We hebben in het recente verleden meer van dat soort trainers gehad, maar die zitten aan het einde van hun carrière of zijn gestopt. We hopen dat hij er heel succesvol gaat zijn."

Gemeente weigerde duel te vervroegen

Feyenoord neemt het zondag op tegen FC Utrecht, maar de club had liever een dag eerder tegen de Domstedelingen willen spelen. Op die manier hadden de Rotterdammers langer rust gehad in de aanloop naar het duel met Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. Die wedstrijd wordt komende donderdag gespeeld.

"Maar dat was een probleem voor de gemeente en kon daarom niet worden aangepast", aldus Slot. "Maar het mag niet als excuus gelden. We hebben dit programma al zo vaak gedraaid, ook al helpt het als je een dag extra hebt."

Tegen FC Utrecht maakt Philippe Sandler zijn debuut in de wedstrijdselectie. De 25-jarige verdediger speelde nog geen minuut sinds hij begin februari gehuurd werd van Manchester City. Slot sluit niet uit dat Sandler ook minuten gaat krijgen.

"Hij heeft nu een week of twee met de groep meegetraind. Zoals bekend zijn onze keuzes niet onuitputtelijk. Ik heb in het weekend zes selectiespelers op de bank zitten. Daar is Philippe er een van. Hij zit er dus dicht tegenaan."

Tegen FC Utrecht (aftrap 14.30 uur) kan Slot geen beroep doen op de geblesseerde Justin Bijlow, Jens Toornstra en Alireza Jahanbakhsh. Het meespelen van Guus Til is hoogst onzeker. De aanvallende middenvelder heeft nog niet meegetraind met Feyenoord sinds hij twee weken geleden uitviel in het uitduel met Heracles Almelo.