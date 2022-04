Ralf Rangnick is positief gestemd over de aanstelling van Erik ten Hag bij Manchester United. De interim-manager, die na dit seizoen technisch adviseur wordt bij 'The Red Devils', vertelde de clubleiding dat de Nederlander een goede keuze zou zijn.

"We hebben elkaar nog niet ontmoet, maar van wat ik heb gezien bij Bayern München en Ajax kan ik zeggen dat ik houd van zijn manier van spelen. Toen ik hoorde dat Erik een van de kandidaten was, heb ik tegen de leiding gezegd dat hij een goede optie zou zijn. Ik denk dat hij heel goed past", zei Rangnick vrijdag op zijn persconferentie.

De 52-jarige Ten Hag tekende donderdag een contract tot medio 2025 bij United, met een optie op nog een jaar. De Haaksbergenaar staat een zware opdracht te wachten in Manchester, want de twintigvoudig kampioen van Engeland maakt (opnieuw) een moeizaam seizoen door.

Rangnick nam in november als interim-coach het stokje over van de ontslagen clubicoon Ole Gunnar Solskjaer, maar onder de Duitser is United niet veel beter gaan presteren. 'The Red Devils' staan momenteel zesde in de Premier League en dreigen een ticket voor de Champions League mis te lopen.

Erik ten Hag verlaat Ajax na 4,5 jaar voor Manchester United. Erik ten Hag verlaat Ajax na 4,5 jaar voor Manchester United. Foto: Pro Shots

'Ik weet zeker dat de resultaten volgend seizoen beter zijn'

Hoewel Ten Hag met Manchester United een club in zwaar weer treft, denkt Rangnick dat zijn opvolger voor een omslag kan zorgen op Old Trafford. "Ten Hag kan een volledige voorbereiding afwerken voor het nieuwe seizoen en zijn eigen staf en selectie samenstellen. Ik weet zeker dat we volgend seizoen een ander team zullen zien, dat betere resultaten gaat boeken."

Manchester United vervolgt de jacht op een plek in de top vier met een uitwedstrijd tegen concurrent Arsenal. Rangnick kan in het Emirates Stadium niet beschikken over Paul Pogba, die mogelijk zijn laatste duel voor United al heeft gespeeld. De Franse middenvelder beschikt over een aflopend contract.

"De dokter heeft gezegd dat het minimaal vier weken gaat duren voordat hij hersteld is. De laatste wedstrijd is eind mei, dus ik denk niet dat de kans erg groot is dat hij nog in staat is om een wedstrijd te spelen", aldus Rangnick.

