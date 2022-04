Joey Veerman is fit genoeg om zaterdagavond met PSV aan te treden in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur in de Eredivisie. De middenvelder liep vorige week in de gewonnen finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax (2-1) een hoofdblessure op, maar speelde daar gewoon mee door.

"Joey is gelukkig inzetbaar. We hebben vanwege zijn vermeende hoofdblessure allerlei checks gedaan en er is niets vervelends aan het licht gekomen", zei Schmidt vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de dertigste speelronde in de Eredivisie.

De 23-jarige Veerman ging in de eerste helft van de finale naar de grond na een kopduel. De middenvelder bleef gewoon op het veld staan, tot hij in de 68e minuut werd gewisseld. Na afloop zei Veerman tegen ESPN dat hij zich een deel van de wedstrijd niet kon herinneren en dat hij Daley Blind had moeten vragen wie de openingstreffer namens Ajax had gemaakt.

Tegenover de terugkeer van Veerman staan een hoop afwezigen. Yorbe Vertessen, die tegen Ajax in de 81e minuut inviel en tien minuten later met een liesblessure afhaakte, is de komende weken niet beschikbaar. Datzelfde geldt voor Phillipp Mwene, die al sinds februari uit de roulatie is.

Yorbe Vertessen viel na zijn invalbeurt in de bekerfinale vrij snel geblesseerd uit. Yorbe Vertessen viel na zijn invalbeurt in de bekerfinale vrij snel geblesseerd uit. Foto: Getty Images

'Het zal niet gemakkelijk worden tegen Cambuur'

Noni Madueke hervat op z'n vroegst komende week de groepstraining en moet het duel met Cambuur aan zich voorbij laten gaan. Carlos Vinícius ontbreekt door een schorsing in Leeuwarden. Armando Obispo is net als Ryan Thomas en Olivier Boscagli voor de rest van het seizoen uitgeschakeld.

PSV lijkt de laatste vijf wedstrijden van het seizoen te moeten winnen om nog kans te kunnen maken op de landstitel. De kersverse bekerwinnaar heeft vier punten minder dan koploper Ajax, dat zaterdag om 16.30 uur een uitwedstrijd tegen NEC speelt. PSV neemt het om 21.00 uur op tegen NEC.

Schmidt verwacht dat PSV de knop goed weet om te zetten na de euforie door de bekerwinst. "Vorige week lieten we zien dat we na een zware wedstrijd op donderdag klaar waren voor de wedstrijd van zondag. Nu moeten we laten zien dat we na het succes van vorige week de focus weer volledig op de competitie leggen."

"Cambuur presteert dit seizoen goed. Zij zullen nog een aantal puntjes willen pakken om zichzelf op eigen kracht veilig te willen spelen. Het zal niet gemakkelijk worden voor ons, maar we zijn er klaar voor."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie