Feyenoord krijgt in de halve finales van de Conference League tegen Olympique Marseille te maken met de VAR. De UEFA heeft vrijdag besloten om de videoscheidsrechter ook in te zetten bij de laatste vier van het derde clubtoernooi van Europa.

In tegenstelling tot de Europa League en de Champions League was er tot op heden geen videoscheidsrechter actief in de Conference League. Dat leidde tot verschillende discutabele situaties, onder meer bij Feyenoord en PSV.

Zo werd de 1-1 van Slavia Praag tegen Feyenoord in de heenwedstrijd in Rotterdam goedgekeurd terwijl op de doellijn een speler van Slavia Praag in buitenspelpositie de bal aanraakte. Uiteindelijk werd het 3-3 in De Kuip. Feyenoord won de return in Praag met 3-1 en plaatste zich voor het eerst sinds 2002 voor de halve finales van een Europees toernooi.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Daarin neemt de ploeg van trainer Arne Slot het op tegen Olympique Marseille. De eerste wedstrijd is donderdag in Rotterdam, de return bij de huidige nummer twee van de Ligue 1 volgt een week later. De winnaar van het tweeluik speelt 25 mei de finale tegen Leicester City of AS Roma.

In die eindstrijd in het Albanese Tirana zal ook een videoscheidsrechter actief zijn. De UEFA bekijkt nog of de VAR komend seizoen eerder in het toernooi ingezet kan worden. Daarover zal binnenkort een beslissing worden genomen.