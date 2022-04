Clubiconen Gary Neville, Rio Ferdinand en Wayne Rooney denken dat Erik ten Hag jaren nodig zal hebben om van Manchester United weer een prijzen winnende topclub te maken. De oud-voetballers vinden dat de Nederlander voorlopig vrijuit moet kunnen werken op Old Trafford, waar hij een contract tot medio 2025 heeft getekend.

"Ik zou de eerste twee jaar niet te veel druk op Ten Hag leggen als het gaat om het winnen van prijzen. Het zou geweldig zijn als het hem lukt iets te winnen, maar in mijn ogen presteert hij dan boven verwachting", zegt de 47-jarige Neville, die tussen 1992 en 2011 399 officiële duels voor United speelde, bij Sky Sports.

"Wat mij betreft moet Ten Hag er in zijn eerste seizoenen voor zorgen dat Manchester United in de top vier eindigt en in de Champions League weer een rol van betekenis kan spelen. Hij moet de spelers halen die in het systeem passen dat hij wil spelen en dan is het een kwestie van vertrouwen kweken."

Dit seizoen gaat het Manchester United allesbehalve voor de wind. 'The Red Devils' besloten in november om clubicoon Ole Gunnar Solskjaer te ontslaan, maar onder interim-manager Ralf Rangnick gaat het niet veel beter. United staat zesde in de Premier League en dreigt een Champions League-ticket mis te lopen.

"Wat we op dit moment zien, is onacceptabel", vindt Neville, die met United twee keer de Champions League won. "Ten Hag wacht een zware klus om de club weer terug te brengen naar een enigszins acceptabel niveau. Met de juiste instelling en geloof in eigen kunnen, kunnen we misschien weer gaan denken aan het winnen van prijzen."

Ferdinand: 'Ik hoor veel positieve verhalen over Ten Hag'

Oud-verdediger Ferdinand is vooral blij dat Manchester United met Ten Hag voor een duidelijke richting lijkt te kiezen. De 43-jarige Engelsman, die 455 officiële wedstrijden voor 'The Red Devils' speelde en zes landstitels veroverde in Manchester, denkt dat de Haaksbergenaar zijn successen bij Ajax een vervolg kan geven op Old Trafford.

"Ten Hag weet hoe hij moet winnen. Alles wat ik over hem hoor, is heel erg positief", zegt Ferdinand op het YouTube-kanaal Vibe with Five. "Wat hij nodig heeft, is tijd. Geef die man de tijd om zijn ding te doen en een paar goede transferwindows mee te maken. Hij zal de selectie moeten hervormen om van United weer een winnende club te maken die in de Premier League en de Champions League serieus kan meedoen."

Rooney, topscorer aller tijden van Manchester United, hoopt ook dat de clubleiding geduldig zal zijn met Ten Hag. Sinds het vertrek van succescoach Alex Ferguson in de zomer van 2013 is geen enkele manager echt succesvol geweest op Old Trafford. De laatste landstitel van United dateert ook nog altijd van negen jaar geleden.

"Het is echt een grote uitdaging. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het er wel op dat Manchester United met Ten Hag iemand heeft gehaald die de tijd gaat krijgen. Fans zullen geduldig moeten zijn, want de huidige situatie verandert niet in één dag. Hopelijk kunnen we binnen drie jaar weer om de titel strijden", aldus Rooney.