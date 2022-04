Na twee nederlagen op rij boekte FC Barcelona donderdagavond weer eens een overwinning, maar de 0-1-zege bij Real Sociedad stemt trainer Xavi allerminst tevreden. De Spanjaard ziet dat zijn spelers nog altijd moeten wennen aan de nieuwe manier van spelen.

"We kunnen niet tevreden zijn met de manier waarop we hebben gespeeld, want dit is niet zoals we het willen. Real Sociedad had na rust veel vaker de bal dan ik had willen zien. Het was niet goed, maar het resultaat is dat wel. Dit zijn drie gouden punten", zei Xavi na de zwaarbevochten overwinning in San Sebastián.

Pierre-Emerick Aubameyang zorgde in de elfde minuut voor de winnende treffer door van dichtbij binnen te koppen na een lob van Ferran Torres. De Gabonese spits keerde na een reserverol tegen Cádiz (0-1) terug in de basis en verwees Memphis Depay naar de bank. De Nederlandse spits kwam helemaal niet in actie.

De minieme zege is een opsteker voor Barcelona, want het is pas de tweede overwinning in de laatste vijf officiële wedstrijden. Dat het spel de laatste tijd niet om over naar huis te schrijven is, baart Xavi geen grote zorgen. De oud-middenvelder weet dat het tijd kost voordat zijn spelers precies begrijpen wat ze moeten doen.

"Ik wil dat het team negentig minuten lang hoog druk zet en razendsnel reageert bij balverlies, maar dat is iets wat Barcelona al jaren niet heeft gedaan. Er zijn dus veel spelers die hier al jaren zijn en nu pas met deze speelstijl te maken krijgen. Daar zien we nu het effect van. Daarom vraag ik om geduld en tijd."

Hoewel de strijd om de landstitel al lang en breed beslecht is - koploper Real Madrid staat op een straatlengte voorsprong - lijkt FC Barcelona het seizoen wel af te sluiten met een Champions League-ticket. De Catalanen staan tweede met een voorsprong van zes punten op nummer vijf Real Betis en ze hebben een duel minder gespeeld. De top vier speelt volgend seizoen in de groepsfase van het miljoenenbal.

Stand in top 5 La Liga 1. Real Madrid 33-78 (+40)

2. FC Barcelona 32-63 (+29)

3. Sevilla 33-63 (+22)

4. Atlético Madrid 33-61 (+20)

5. Real Betis 33-57 (+18)