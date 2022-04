De Braziliaanse voetballegende Pelé is na vier dagen ontslagen uit het ziekenhuis in São Paulo, waar hij werd behandeld voor darmkanker.

De opname van de 81-jarige Pelé was onderdeel van een doorlopende behandeling. Bij de Braziliaan, die in hetzelfde ziekenhuis recent ook was opgenomen vanwege een urineweginfectie, werd in september 2021 darmkanker vastgesteld.

Bij Edson Arantes do Nascimento, zoals Pelé voluit heet, werd begin september een tumor uit zijn dikke darm verwijderd. De Braziliaan lag toen dagenlang op de intensive care. Hij mocht eind september het ziekenhuis verlaten, maar keerde een paar keer terug voor chemobehandelingen.

Pelé verbleef sinds maandag in het ziekenhuis en ging donderdag naar huis "in goede en stabiele conditie", aldus een verklaring van het Albert Einstein Ziekenhuis in São Paulo.

Het voetbalicoon werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met Brazilië en wordt alom gezien als een van de beste spelers ooit. Pelé is met 77 goals in 92 interlands topscorer aller tijden van zijn land. In totaal maakte hij in zijn carrière meer dan duizend goals.