De verkoop van NAC Breda aan de City Football Group gaat niet door. De stichting NOAD, die het prioriteitsaandeel bezit van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, heeft dat middels een veto tegengehouden. Dat melden Omroep Brabant en BN De Stem donderdag.

NAC was eigenlijk al voor ruim 7 miljoen euro verkocht aan de City Football Group. Voorwaarde was echter dat er toestemming zou komen van NOAD, de cultuurbewakers van de club. Die stichting besloot echter niet akkoord te gaan.

De voorgenomen overname van NAC lag zeer gevoelig bij de fans. Verschillende supportersverenigingen spraken zich er fel tegen uit en tijdens wedstrijden waren spandoeken met teksten die gericht waren tegen de City Football Group en clubeigenaar Wim van Aalst te zien.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij zou 7,25 miljoen euro betalen voor het complete aandelenpakket. City Football Group heeft onder meer Manchester City, het Belgische Lommel SK en het Franse Troyes in handen.

Als alternatief is nu de alliantie NAC=Breda naar voren geschoven. Het gaat om een groep lokale ondernemers. Clubeigenaar Van Aalst moet nog wel zijn goedkeuring verlenen aan dat alternatief, anders dreigt een impasse te ontstaan.

Het is al de derde keer dat een overname van NAC afketst. Eerder viel een Amerikaanse investeringsmaatschappij af die niet aan de financiële garanties voldeed. De plannen van de lokale ondernemer Karel Vrolijk werden afgekeurd door de raad van commissarissen, al zou hij nu wel weer in beeld zijn via de alliantie NAC=Breda.