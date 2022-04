Sevilla heeft in de strijd om deelname aan de Champions League van volgend seizoen een belangrijke overwinning geboekt in La Liga. De uitwedstrijd tegen laagvlieger Levante eindigde donderdag in 2-3.

Sevilla klimt daardoor voorlopig naar de tweede plaats in La Liga, met 63 punten uit 33 wedstrijden. Die positie kan later vanavond worden overgenomen door FC Barcelona. De ploeg van trainer Xavi moet dan wel de uitwedstrijd tegen Real Sociedad winnen.

De bovenste vier ploegen in Spanje plaatsen zich voor de Champions League. Koploper Real Madrid, dat onbedreigd afstevent op de Spaanse titel, is daar al zeker van. Uittredend kampioen Atlético Madrid staat tussen Sevilla en Barcelona in op de derde plaats.

Sevilla verloor zondag de topper tegen Real Madrid in blessuretijd met 2-3 en had de punten tegen Levante dan ook hard nodig. De start op bezoek bij de nummer negentien van La Liga was uitstekend, want al na een kwartier zette Jesús Corona de Andalusiërs op voorsprong.

Nadat José Luis Morales namens Levante een penalty had benut, maakte voormalig FC Twente-speler Corona er ook 1-2 van. Morales liet daarna de kans liggen om de stand vanaf de stip opnieuw gelijk te trekken. Jules Koundé tekende voor de 1-3, waarna Levante niet meer verder kwam dan de aansluitingstreffer van Roberto Soldado.

