FC Barcelona heeft zich hersteld van een mindere periode door de uitwedstrijd tegen Real Sociedad met 0-1 te winnen. De Gabonese spits Pierre-Emerick Aubameyang maakte in de elfde minuut het enige doelpunt.

Aubameyang kopte raak op aangeven van Ferrán Torres, nadat Ousmane Dembélé een minuut eerder de paal had geraakt. Het was een van de schaarse kansen in de wedstrijd.

Door de nipte zege klimt Barcelona weer naar de tweede plaats in La Liga, die het eerder op de avond was kwijtgeraakt aan Sevilla. De Andalusiërs wonnen met 2-3 bij laagvlieger Levante.

Barcelona kreeg de afgelopen week twee flinke tegenvallers te verwerken. De club werd door Eintracht Frankfurt uitgeschakeld in de Europa League, waarna in de competitie een verrassende thuisnederlaag tegen Cádiz volgde.

Tegen Real Sociedad speelde Frenkie de Jong de hele wedstrijd mee, Luuk de Jong mocht acht minuten voor tijd invallen. Memphis Depay bleef in San Sebastián de hele wedstrijd op de bank.

Barcelona ziet twee verdedigers uitvallen

Voor Aubameyang, die tegen Cádiz nog op de bank moest beginnen ten faveure van Memphis, was de 0-1 al zijn negende competitietreffer van het seizoen. De spits kwam in de winter over van Arsenal.

Na het vroege doelpunt waren de beste kansen voor Sociedad. Met name Alexander Sørloth en Alexander Isak waren namens de thuisploeg dicht bij de gelijkmaker, maar de voormalig speler van FC Groningen en oud-speler van Willem II kregen de bal niet langs doelman Marc-André Ter Stegen.

Tegenvaller voor Barcelona was het uitvallen van Dani Alves en Ronald Araújo. Beide verdedigers moesten in de tweede helft van het veld met een blessure.

Frenkie de Jong speelde bij Barcelona de hele wedstrijd mee.

Ook Sevilla boekt moeizame zege

Net als Barcelona boekte Sevilla een moeizame uitzege. Mede dankzij twee doelpunten van Jesús Corona werd Levante met 2-3 verslagen. De ploeg heeft net als Barcelona 63 punten, maar een wedstrijd meer gespeeld. Koploper Real Madrid heeft een voorsprong van vijftien punten.

Sevilla verloor zondag de topper tegen Real Madrid in blessuretijd met 2-3 en had de punten tegen Levante dan ook hard nodig. De start op bezoek bij de nummer negentien van La Liga was uitstekend, want al na een kwartier zette Corona de Andalusiërs op voorsprong.

Nadat José Luis Morales namens Levante een penalty had benut, maakte voormalig FC Twente-speler Corona er ook 1-2 van. Morales liet daarna de kans liggen om de stand vanaf de stip opnieuw gelijk te trekken. Jules Koundé tekende voor de 1-3, waarna Levante niet meer verder kwam dan de aansluitingstreffer van Roberto Soldado.

