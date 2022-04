Manchester United-verdediger Harry Maguire heeft een bommelding ontvangen. De politie van Cheshire liet donderdag weten de woning van de Engelse international te hebben doorzocht, maar vooralsnog niets te hebben gevonden.

"Er is desondanks sprake van een ernstige bedreiging", zei een woordvoerder namens de familie. "Voor Harry is op dit moment alleen de veiligheid van zijn gezin van belang."

De verdediger, die in 2019 door Manchester United voor 87 miljoen euro werd gekocht van Leicester City, woont in het huis met zijn verloofde en twee kinderen. Hij zou de bedreiging via e-mail hebben ontvangen.

Het is niet bekend wie er achter de bommelding zit. De politie liet weten dat het onderzoek nog in volle gang is.

Dinsdag verloor Manchester United, waar Erik ten Hag volgend seizoen trainer is, met 4-0 van Liverpool. De spelers, bezig aan een tegenvallend seizoen, zijn mede daardoor het mikpunt van kritiek van de eigen aanhang.

Voor Manchester United staat zaterdag de uitwedstrijd tegen Arsenal op het programma. "Harry zal zich daar normaal op voorbereiden", aldus de woordvoerder van de familie. "Op dit moment geven we geen verdere details over de zaak."