Na zestien jaar met ambitieuze plannen, hoge kosten en zelfs bedreigingen trekt Feyenoord definitief de stekker uit de plannen voor de bouw van een nieuw stadion. Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze beslissing?

Feyenoord blijft langer in de verouderde Kuip spelen. Daardoor loopt de club de extra inkomsten mis waarop werd gerekend bij het spelen in het nieuwe stadion. In het gunstigste geval zou de moderne thuisbasis de club per jaar zo'n 25 miljoen euro extra opleveren.

Met dat miljoenenbedrag wilde Feyenoord het spelersbudget verhogen, zodat de kloof met de top kon worden verkleind. In De Kuip zijn de commerciële mogelijkheden zeer beperkt; er is nauwelijks ruimte voor skyboxen en andere plekken om sponsors te ontvangen. Bovendien zou het nieuwe stadion plaats bieden aan zo'n 63.000 mensen, tegenover 51.000 in De Kuip.

Foto: ANP

Voor Stadion Feijenoord zijn de gevolgen direct voelbaar. Waar de club Feyenoord 'slechts' 2,9 miljoen euro zal meebetalen aan de projectkosten, zijn de gevolgen van het afketsen van het nieuwe stadion groot voor Stadion Feijenoord NV, dat losstaat van de club en eigenaar is van De Kuip.

Stadion Feijenoord heeft mede door de coronacrisis al langer te maken met geldproblemen en sloot bij een Amerikaanse bank een lening van 23 miljoen euro af voor de ontwikkelkosten van Feyenoord City. Nu het stadion er definitief niet komt, wordt die lening een schuld. De Kuip dient daarbij als onderpand.

Volgens Pieter Smorenburg, financieel directeur van Feyenoord, heeft Stadion Feijenoord meerdere keren aangeven in staat te zijn het bedrag terug te betalen. Mocht dat niet lukken, dan moet de club mogelijk in de buidel tasten om Stadion Feijenoord over te nemen om in De Kuip te blijven spelen.

Het achterstallig onderhoud in De Kuip zal moeten worden weggewerkt.

Van een grote renovatie van De Kuip is voorlopig geen sprake. Waar veel Feyenoord-fans vanwege nostalgische redenen blij zijn met het behoud van De Kuip, wordt er door een deel van de fans ook geklaagd over het achterstallige onderhoud van het stadion waar Feyenoord sinds 1937 speelt.

De supporters hoeven geen grote opknapbeurt van het stadion te verwachten, want ook twee plannen om het huidige stadion drastisch te verbouwen zijn voorlopig van de baan. "Het is gewoon niet mogelijk, het kan gewoon niet", wees Feyenoord-directeur Dennis te Kloese donderdag naar de te hoge kosten.

Feyenoord wil De Kuip wél enigszins onder handen nemen. Hoewel Feyenoord zelf niet breed zit en het nog onduidelijk is in hoeverre Stadion Feijenoord de schulden kan dragen, is de club standvastig: De Kuip moet worden aangepast.

"In de verwachting, of in elk geval hoop, dat Feyenoord ergens de komende jaren naar een nieuw stadion zou gaan, is het begrijpelijk dat een aantal zaken niet is aangepakt. Maar nu er helderheid is, moeten er in De Kuip op korte termijn zaken worden opgepakt", benadrukte Te Kloese.

De Feyenoord-directeur heeft naast de kleinere renovatiewerkzaamheden goede hoop om De Kuip enigszins te moderniseren, maar dat zal niet zorgen voor de gewenste spectaculaire budgetstijging.