Supportersvereniging FSV De Feijenoorder is opgelucht, maar niet verrast dat Feyenoord afziet van de bouw van een Nieuwe Kuip. "Dit zien we al jaren aankomen", reageert voorzitter Kees Lau donderdag op de mededeling van algemeen directeur Dennis te Kloese dat de club gewoon in het huidige stadion blijft spelen.

"Het plan was veel te ambitieus. Bovendien ontbrak een slechtweerscenario. Dit is goed nieuws. Laat Feyenoord nu snel weer aan voetballen gaan denken", zegt Lau.

Veel fans van Feyenoord waren vanaf het begin af aan fel gekant tegen de bouw van een nieuw stadion. Volgens Lau was die weerstand bij zijn supportersvereniging niet gebaseerd op sentiment. "Dat heeft bij ons nooit een rol gespeeld. Als een nieuw stadion het beste voor de club zou zijn, hadden we daar graag aan meegewerkt."

"Maar al snel werd ons duidelijk dat dit een blok aan het been van Feyenoord zou worden. Het plan zou nooit de gewenste resultaten kunnen opleveren. Al jaren geleden heb ik gezegd: stop ermee."

Volgens Lau is het vooral zonde dat er veel tijd verloren is gegaan. "We zijn opgelucht, maar we weten ook dat er de afgelopen jaren enorm is geïnvesteerd in de nieuwe plannen. Dan praten we over 30 miljoen euro. Dat had beter in het onderhoud van De Kuip gestoken kunnen worden."

Feyenoord haalt een streep door de plannen omdat de kosten veel hoger uitvallen dan verwacht. "We hadden destijds op de achterkant van een sigarendoosje kunnen uitrekenen dat het mis zou gaan. De Rotterdamse politiek heeft dit samen met het stadion zo ver laten komen", aldus Lau.

"En dat steeds met een minimale meerderheid van 23 tegen 22 stemmen in de gemeenteraad. Terwijl al lang duidelijk was dat het stadionplan geen brede steun had."

Veel supporters verzetten zich fel tegen de bouw van een nieuw stadion.

Gemeente: 'Laatste hobbel was te hoog'

De gemeente Rotterdam betreurt het besluit van Feyenoord om de stekker uit het nieuwbouwplan voor het stadion te trekken. Dat laat wethouder Arjan van Gils (Grote Projecten) weten.

"Met veel lef en energie is met alle betrokken partijen hard gewerkt, vele hobbels genomen en zijn we ver gekomen. Het is jammer dat deze laatste hobbel voor de club te hoog was."

De gemeente zegt nu verder te gaan kijken wat het besluit van Feyenoord betekent voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Die plannen omvatten naast een nieuw stadion ook 3.800 woningen en voorzieningen in het Rotterdamse stadsdeel Zuid. Dat besluit ligt waarschijnlijk bij het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.