Johan Cruijff, die maandag 75 jaar zou zijn geworden, leeft zes jaar na zijn dood niet alleen voort in de voetbalwereld. NU.nl sprak met vijf (oud-)topsporters die een opleiding volgen of hebben gevolgd bij een instelling van Cruijff over de maatschappelijke nalatenschap van de legendarische 'Nummer 14'.

De onderwijsinstellingen van Johan Cruijff Cruijff richtte in 1999 in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam de Johan Cruyff University op. De opleiding was specifiek bedoeld voor topsporters die naast hun sport een studie wilden volgen.

Cruijff wilde meer oud-sporters in leidinggevende functies in de sportwereld. "Mijn visie op sportmanagement is vrij eenvoudig. Ik vind dat meer mensen met een passie voor sport de sportorganisaties moeten leiden", zei hij.

Inmiddels bestaat het academische netwerk van de op 24 maart 2016 overleden voetballegende uit het Johan Cruyff Institute (masterstudies), de Johan Cruyff Academy (hbo) en het Johan Cruyff College (mbo).

In Nederland zijn er vestigingen in Amsterdam, Groningen, Roosendaal, Enschede en Tilburg. Het netwerk is ook internationaal actief, bijvoorbeeld met Johan Cruyff Institutes in Barcelona, Mexico en Peru.

Oud-zwemmer Johan Kenkhuis (42): 'Kwam Cruijff regelmatig tegen op school'

Commerciële economie Johan Cruyff University (2001-2006)

"Ik hoorde bij de tweede lichting studenten aan de Johan Cruyff University en in die tijd kwam je Cruijff regelmatig tegen in de gangen van de Hogeschool. Dan zeiden we elkaar goedendag, of je maakte een praatje bij de koffiemachine. Hij mengde zich echt onder de studenten, deed soms dingen in de lokalen en was altijd bij de diploma-uitreikingen. Ik vond Cruijff een heel gewone vent zonder kapsones of poespas."

"Ik heb natuurlijk ontzettend veel ontzag voor de voetballer Cruijff, maar vind wat hij op maatschappelijk gebied bereikt heeft nog grootser. Hij is hét voorbeeld van een heel grote sportman die zich na zijn carrière heeft ingezet voor anderen. Met zijn Johan Cruyff Foundation, waarmee hij liefde toont voor een groep mensen die een heel andere genenset heeft meegekregen dan hijzelf. En hij heeft in het onderwijs echt iets teweeg gebracht door een discussie te starten over hoe om te gaan met jonge mensen die heel ambitieus met hun sport bezig zijn én willen studeren."

"Ik ken geen andere topsporter die zijn status gebruikt heeft om op zoveel verschillende maatschappelijk gebieden een verschil te maken voor meerdere generaties."

Johan Kenkhuis (rechts) won in 2004 olympisch zilver op de 4x100 meter vrije slag. Johan Kenkhuis (rechts) won in 2004 olympisch zilver op de 4x100 meter vrije slag. Foto: ANP

Oud-voetbalster Leonne Stentler (35): 'Ik voel nog steeds heel veel bij Cruijff'

Master in coaching Johan Cruyff Institute (2019-2020)

"Op de open dag van het Johan Cruyff Institute werden we met z'n allen in een kring gezet en vroeg de docent: 'Zo, wat willen jullie weten?' Iedereen zat met z'n bek vol tanden, normaal vertelt de opleiding allerlei dingen om je over te halen, maar dat andere perspectief maakte het wel meteen heel interessant."

"Ik dacht: ik kan ergens gaan studeren waar ik allerlei theorieën naar mijn hoofd gegooid krijg, zoals ik gewend was bij eerdere studies, of ik kies voor een plek waar is nagedacht over wat ík eruit wil halen. Ik heb Cruijff helaas niet persoonlijk gekend, maar ik heb wel het gevoel dat je zijn nalatenschap hierin terugziet. Hij zei namelijk altijd dat je eerst jezelf moet kunnen coachen als je anderen wil coachen."

"De opleidingen zijn een van de manieren waarop Cruijff en zijn visie blijven voortleven en ik heb het gevoel dat zijn maatschappelijke invloed alleen nog maar groeit. Alles wat aan hem gelinkt is, blijft relevant, voor jong en oud. Ik voel zelf nog steeds heel veel bij Cruijff. Ik voel trots dat wij in ons land zo'n grote legende hebben gehad die op allerlei manieren ontzettend veel heeft betekend, en nog steeds betekent."

Leonne Stentler speelde 16 interlands voor de Oranjevrouwen en is tegenwoordig analist bij ESPN en de NOS. Leonne Stentler speelde 16 interlands voor de Oranjevrouwen en is tegenwoordig analist bij ESPN en de NOS. Foto: Pro Shots

Oud-wielrenner Koen de Kort (39): 'Dankzij Cruijff kon ik een master doen'

Master sport management Johan Cruyff Institute (2018-2022)

"Je kunt wel zeggen dat ik dankzij Cruijff nog tijdens mijn wielercarrière een master heb kunnen doen. De studie was volledig online te volgen en kon ik eenvoudig aanpassen aan mijn schema. Daardoor was ik binnen vier jaar klaar en dat diploma was een grote plus om mijn nieuwe functie te krijgen bij Trek-Segafredo (De Kort heeft sinds vorig jaar augustus een managementfunctie bij de Amerikaanse wielerploeg, red.)."

"Ik heb Cruijff in 2009 ontmoet toen de Tour de France finishte in Barcelona. Ik heb zelfs een foto met hem gemaakt en ben daar nog steeds trots op. Cruijff is voor mij een idool vanwege alles wat hij gedaan heeft in zijn leven. Zijn denkwijze oversteeg de sport en voor zijn nalatenschap geldt hetzelfde. Met zijn opleidingen helpt hij heel veel mensen, ook nu hij er zelf helaas niet meer is."

Koen de Kort reed de Tour de France acht keer uit. Koen de Kort reed de Tour de France acht keer uit. Foto: ANP

Volleybalster Myrthe Schoot (33): 'Trots dat ik de naam van Cruijff mag gebruiken'

Commerciële economie Johan Cruyff Academy (2020-nu)

"Ik heb mijn hele carrière met rugnummer 9 gespeeld, maar ben sinds kort overgestapt naar nummer 14. Toen ik in 2020 weer begon met studeren, volgde ik een minor die gebaseerd was op de legacy van Cruijff en dat was voor mij echt een eyeopener. Ik wist natuurlijk wie hij was en kende zijn uitspraken, maar leerde nu meer over zijn filosofie, waar hij voor stond, welke waardes hij belangrijk vond. En dat was heel inspirerend."

"Ik was iemand die altijd netjes binnen de lijntjes bleef bij opdrachten en heb nu geleerd dat ik het ook best mag zeggen als ik ergens voor sta. Zoals Cruijff zei: het is beter om ten onder te gaan met je eigen visie dan met die van een ander."

"Ik vind het bijzonder dat de filosofie van Cruijff op deze manier nog steeds invloed heeft. En ergens ben ik ook trots dat ik aan deze school studeer. Dat ik de naam van Johan Cruijff mag gebruiken, dat ik een klein onderdeeltje ben van zijn netwerk. Want waar je ook komt op de wereld, overal weten ze wie Johan Cruijff is."

Myrthe Schoot speelt sinds 2010 voor het Nederlands volleybalteam. Myrthe Schoot speelt sinds 2010 voor het Nederlands volleybalteam. Foto: ANP

Oud-hockeyer Billy Bakker (33): 'Cruijff heeft echt een verschil gemaakt'

Commerciële economie Johan Cruyff University (2008-2013)

"Ik probeer zeker één keer per jaar bij een evenement van de Johan Cruyff Foundation te zijn. Ik vind het inspirerend als iemand zijn nek uitsteekt om mensen dezelfde kansen te bieden en op sportgebied is Cruijff een van de grondleggers daarvan. Met zijn Foundation zorgt hij ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te sporten, bijvoorbeeld via de Cruyff Courts die door heel Nederland liggen. Daarmee heeft hij echt een verschil gemaakt."