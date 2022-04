Met een driejarig contract bij Manchester United is de wens van Erik ten Hag uitgekomen: hij wordt trainer van een Europese topclub. Althans, een topclub qua naam en verleden. Aan de 52-jarige Ten Hag de taak om United uit een moeras te trekken. De vraag is of hij - in tegenstelling tot zijn voorgangers - daar de middelen en de tijd voor krijgt.

Vlak voor de KNVB-bekerfinale van zondag tegen PSV pakte Guus Hiddink Ten Hag even stevig vast. "Doen! Gewoon doen!", zei hij iets te hard tegen de trainer van Ajax. Uiteraard ging het over de mogelijkheid voor Ten Hag om trainer te worden van Manchester United.

De 75-jarige Hiddink weet waarover hij spreekt. Hij werkte in de Europese top bij clubs als Chelsea en Real Madrid, al liep dat niet altijd goed af. In de Spaanse hoofdstad werd hij binnen zeven maanden ontslagen.

Bij de keuze van Ten Hag voor United is het risico misschien nog wel groter. Sinds de succesvolle manager Alex Ferguson in 2013 na dertien landstitels en twee Champions Leagues vertrok, werd de club onder geen van diens opvolgers kampioen. Zelfs niet onder José Mourinho en Louis van Gaal, die een ander advies had voor Ten Hag dan Hiddink. "Manchester United is een commerciële club. Hij kan beter naar een voetbalclub gaan."

'Spelers hebben een goddelijke status'

Toen Van Gaal acht jaar geleden trainer werd van United liep hij tegen problemen aan die nu ook dreigen voor Ten Hag. Van Gaal wilde verjongen en bouwen en had een lijstje met gewenste spelers, maar daar ging de clubleiding niet in mee.

In plaats daarvan werd Ángel Di María voor 75 miljoen euro gekocht. In de jaren daarna volgden meer grote namen als Paul Pogba (105 miljoen euro), Alexis Sánchez (70 miljoen euro) en Romelu Lukaku (85 miljoen euro), die hun sterrenstatus nooit waarmaakten op Old Trafford. Dit seizoen werd de 37-jarige Cristiano Ronaldo teruggehaald.

"Wat United de afgelopen jaren heeft gedaan, is met tromgeroffel grote spelers aankondigen en die vervolgens groter maken dan de trainer", concludeerde clubicoon Gary Neville eerder deze week. "Bij Liverpool, Chelsea en Manchester City is de trainer de belangrijkste persoon. Bij United hebben ze spelers die niet presteren een goddelijke status gegeven."

Verslagenheid bij de spelers van Manchester United tijdens de 4-0-nederlaag tegen Liverpool. Verslagenheid bij de spelers van Manchester United tijdens de 4-0-nederlaag tegen Liverpool. Foto: Getty Images

'Liverpool is zes jaar verder dan wij'

De 47-jarige Neville weet dat het anders kan bij United. Hij maakte in de jaren negentig en begin deze eeuw deel uit van een gouden generatie zelfopgeleide spelers die, aangevuld met een paar grote aankopen, de Premier League domineerde.

United groeide in die twee decennia uit tot de rijkste én de populairste club ter wereld. Nog altijd is er wereldwijd geen ploeg die zoveel fans heeft, maar voor de rest is United een club in verval. Letterlijk, omdat de Amerikaanse eigenaar Joel Glazer de afgelopen jaren niet investeerde in de accommodaties. Neville: "Het stadion valt bijna uit elkaar en de trainingsvelden zijn niet meer te vergelijken met die van andere clubs."

Het contrast is enorm met de Etihad Campus, het luxueuze en steeds groter wordende trainingscentrum voor de jeugd en het eerste elftal van Manchester City. United is ingehaald en niet alleen door de stadgenoot, die de afgelopen vier jaar drie keer kampioen werd. Dinsdag vernederde aartsvijand Liverpool United met 4-0. "We moeten accepteren dat Liverpool zes jaar verder is dan wij", zei United-trainer Ralf Rangnick na afloop.

Erik ten Hag na de 1-4-zege van Ajax op Real Madrid, een van de hoogtepunten van zijn periode bij de Amsterdamse club. Erik ten Hag na de 1-4-zege van Ajax op Real Madrid, een van de hoogtepunten van zijn periode bij de Amsterdamse club. Foto: Getty Images

'We zijn diep onder de indruk'

Het roept de vraag op wat verwacht mag worden van Ten Hag, die voor drie jaar heeft getekend op Old Trafford. Roy Keane, aanvoerder toen in 1999 de Champions League werd gewonnen, noemde United onlangs niet meer de club waar hij voor speelde. "Het is een triest geheel geworden. Binnen de club is het een wanorde."

Aan de andere kant is het daardoor misschien wel een ideale klus voor Ten Hag. Toen hij in december 2017 bij Ajax tekende, wachtten de Amsterdammers al vier jaar op een prijs en was een machtsstrijd gaande met het ontslag van 'cultuurbewaker' Dennis Bergkamp tot gevolg. Zonder Ajax-verleden had Ten Hag bovendien weinig krediet bij de achterban en een deel van de pers, maar toch groeide hij uit tot de succesvolste Ajax-trainer sinds Van Gaal.

Nu moet Ten Hag doen wat Van Gaal niet lukte bij United: succesvol zijn. "We zijn diep onder de indruk geraakt van de langetermijnvisie, gretigheid en ambitie die Erik heeft om Manchester United terug te brengen naar het niveau waar we op willen acteren", zei directeur voetbalzaken John Murtough donderdag.

Meer dan andere opvolgers van Ferguson lijkt Ten Hag daarmee de kans te krijgen om United daadwerkelijk te renoveren. Ze moeten wel op Old Trafford, nu de Engelse recordkampioen in de diepste crisis is beland sinds de dertiende plaats in de competitie in het seizoen 1989/1990. Makkelijk wordt het niet. Er valt veel te verliezen, maar nog veel meer te winnen, zal Ten Hag denken. Gewoon doen.