Feyenoord moet opnieuw een forse boete betalen aan de Europese voetbalbond UEFA. Het blokkeren van trappen, afsteken van vuurwerk en gooien van voorwerpen tijdens het thuisduel met Slavia Praag komt de Rotterdamse club op een geldstraf van 70.125 euro te staan.

Voor Feyenoord is het al de tiende boete van de Europese campagne. Het totale boetebedrag is na de donderdag opgelegde geldstraf opgelopen tot 484.625 euro.

Het boetebedrag voor Feyenoord was na de vorige Conference League-duels al opgelopen tot een recordhoogte (405.250 euro), waarna Feyenoord de fans met klem verzocht om in de komende wedstrijden niet "over te gaan tot gedrag waardoor er nog meer geld aan de UEFA moet worden betaald".

Feyenoord doet met het oog op het tweeluik met Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League opnieuw een soortgelijke oproep: "De club doet het dringende verzoek aan haar supporters om te voorkomen dat Feyenoord nog meer boetes ontvangt."

De Rotterdamse club kreeg vanwege wangedrag van de fans eerder een voorwaardelijke straf van één Europese uitwedstrijd zonder publiek. Omdat het dit keer bij een boete blijft, zijn bij beide duels met Olympique Marseille gewoon fans welkom.

Feyenoord staat dit jaar voor het eerst sinds 2002 in de halve finales van een Europees toernooi. De eerste wedstrijd van het tweeluik met Olympique Marseille wordt gespeeld op 28 april. Een week later is de return in Frankrijk, waar een deel van de thuisvakken wél gesloten blijft.