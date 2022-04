Feyenoord stopt met de plannen voor de bouw van een nieuw stadion. Vanwege de onzekere situatie is het zogenoemde project Feyenoord City voorlopig niet haalbaar, zegt algemeen directeur Dennis te Kloese donderdag op een persconferentie. Ook zal het huidige stadion niet drastisch verbouwd worden.

Feyenoord liet de afgelopen tijd meerdere opties voor verbouwing of de komst van een nieuw stadion onderzoeken. Na bestudering van het rapport trekt de club de conclusie dat geen van de plannen realistisch is, met name vanwege de enorm gestegen bouwkosten.

"Er is altijd gezegd dat de club een nieuwe stadion wil, als de club daar financieel op vooruit gaat. Dus als dat gebouwd kan worden met een passende financiering', zegt Te Kloese. "Dat is op dit moment niet het geval. We willen daar heel duidelijk in zijn. In onzekere tijden mogen we geen besluit nemen dat de club in moeilijk vaarwater kan brengen."

"De nieuwbouwopties zou het meest opportuun kunnen zijn. Maar door de huidige onzekerheid in de bouwmarkt is dat nu ook niet haalbaar. We moeten de club nu niet in een project wringen wat schadelijk is voor ons."

De stadionkwestie is al jarenlang een heet hangijzer bij Feyenoord. Een deel van de supporters was van begin af aan fel gekant tegen het project Feyenoord City, waarbij een nieuw stadion aan de Maas de huidige Kuip zou moeten vervangen.

De plannen voor een nieuwe Kuip aan de Maas zijn voorlopig van de baan. Foto: OMA

'Focus moet volledig op het voetbal komen'

Mocht de situatie in de toekomst veranderen, dan wordt de draad mogelijk weer opgepakt. "We kunnen nooit in de toekomst kijken, maar de markt laat het niet toe", zegt Te Kloese, die eind vorig jaar Mark Koevermans opvolgde als algemeen directeur.

Volgens Te Kloese moet de aandacht nu op andere dingen gericht worden." Op ons verblijf in De Kuip, op het technische verhaal. Dat willen we versterken. We zijn de goede weg ingeslagen. De focus van Feyenoord moet en zal nu volledig op het voetbal komen."

Hoewel een drastische verbouwing er dus niet van gaat komen, betekent dat niet dat er niet gaat veranderen aan het huidige onderkomen. "Daar moeten we actief gesprekken over voeren", zegt Te Kloese. "Een bezoek aan De Kuip moet voor iedereen een optimale ervaring zijn. Er moet zeker gesproken worden over hoe dat stap voor stap verbeterd kan worden."

Stadionplannen op twintig criteria beoordeeld

In het rapport werden de stadionplannen beoordeeld op twintig criteria, zoals bouwkosten, sfeerelementen en financiële haalbaarheid. Vooral dat laatste element zorgt er dus voor dat de club voorlopig gewoon in het huidige stadion, dat in 1935 werd gebouwd, zal blijven spelen.

Te Kloese benadrukt dat er veel energie in de plannen is gestoken. "Het is extreem jammer om te constateren dat het toch niet kan. Ik heb veel waardering voor iedereen die er met de beste bedoelingen in gezeten heeft. Maar we moeten verder en dit is het juiste moment om daar nu duidelijkheid over te geven."