Lewis Hamilton en Serena Williams gaan miljoenen steken in een bid van Martin Broughton om Chelsea te kopen. De zakenman is een van de drie gegadigden om de Premier League-club van de Rus Roman Abramovich over te nemen.

Een woordvoerder van Mercedes-coureur Hamilton bevestigt na berichtgeving van Sky Sports en The Times aan The Guardian dat de Brit zich achter het bid van Broughton heeft geschaard. Zijn betrokkenheid is opvallend, omdat Hamilton bekendstaat als supporter van stadgenoot Arsenal.

Net als de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 is tennisicoon Williams naar verluidt bereid 10 miljoen pond (circa 12 miljoen euro) in het bid te steken. De 23-voudig Grand Slam-winnares investeert al in de recent opgerichte voetbalclub Angel City FC, dat uitkomt in de National Women's Soccer League.

Ook voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond en Josh Harris en David Blitzer, eigenaren van de NBA-formatie Philadelphia 76ers, zouden geld in het bid van Broughton steken. Harris en Blitzer hebben ook aandelen in Crystal Palace. Die moeten ze eerst verkopen voordat ze aandeelhouder van Chelsea kunnen worden.

Het is nog niet duidelijk welke partij de meeste kans maakt om Chelsea over te nemen. Ook de consortiums achter Todd Boehly, mede-eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers, en Steve Pagliuca, mede-eigenaar van het NBA-team Boston Celtics, zijn nog in de race.

Abramovich liet begin maart weten dat hij Chelsea gaat verkopen. De positie van de steenrijke Rus stond onder druk vanwege de door zijn land ontketende oorlog in Oekraïne. Abramovich is sinds 2003 de eigenaar van 'The Blues'.