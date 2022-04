Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt profvoetballer Rai Vloet van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A4 bij Hoofddorp, waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam. Zijn rijgedrag was volgens de officier van justitie roekeloos en zeer onvoorzichtig.

De 26-jarige Vloet reed met onverantwoord hoge snelheid onder invloed van alcohol, zei de officier donderdag op de eerste zitting in de zaak tegen de voormalige middenvelder van Heracles Almelo.

Als gevolg van het dodelijke ongeluk raakte Vloet zijn rijbewijs kwijt en dat krijgt hij voorlopig niet terug. Dat besloot de rechtbank in Alkmaar donderdag "in het belang van de verkeersveiligheid en met het oog op de verdenking" tegen Vloet.

De zitting in de rechtbank in Alkmaar was een zogeheten pro-formazitting, die nodig was om de inbeslagname van het rijbewijs te beoordelen. De officier heeft eerder bepaald dat Vloet een jaar lang zijn rijbewijs kwijt is. Dit besluit moest binnen zes maanden worden getoetst door de rechtbank. De advocaat van Vloet zei dat de verdediging "alle begrip heeft voor de inname van het rijbewijs".

De middenvelder speelde voor Heracles, maar stapte vorige maand over naar FC Astana in Kazachstan. De Almeloërs besloten hem in januari te schorsen, nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het dodelijke auto-ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd.

De strafzaak tegen Vloet volgt later dit jaar. De rechtbank Noord-Holland wil er een dag voor uittrekken. Een zittingsdatum is nog niet bekend. De verdediging moet eventuele onderzoekswensen binnen vier weken bij de rechter-commissaris indienen.