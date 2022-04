Lieke Martens moet langer wachten op haar rentree. De aanvaller van Barcelona heeft tijdens haar revalidatie een nieuwe blessure opgelopen en mist daardoor de halve finales van de Champions League.

Martens liep op 2 maart in de competitiewedstrijd tegen Rayo Vallecano (1-3-winst) een dijbeenblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Barcelona meldt donderdag dat de Oranje-international nu last heeft van een hamstringkwetsuur en dat ze naar verwachting nog eens vier weken uit de roulatie is.

De aanvaller mist door de nieuwe blessure sowieso beide halve finales van de Champions League tegen VfL Wolfsburg (22 april en 30 april). Ook is ze een twijfelgeval voor de finale van de Champions League, die op 21 mei wordt gespeeld.

De 29-jarige Martens miste door het blessureleed al de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid. De return van dat tweeluik werd gespeeld in Camp Nou en was historisch: met meer dan 91.000 toeschouwers werd een record gevestigd qua aantal supporters bij een wedstrijd in het vrouwenvoetbal.

De geboren Limburgse kan dit seizoen goede cijfers overleggen voor Barcelona. Ze was al goed voor zeventien doelpunten en twaalf assists in twintig competitieduels.

De laatste keer dat Martens voor Oranje uitkwam, was afgelopen februari in de met 3-1 verloren oefeninterland tegen Frankrijk. Ze is normaal gesproken op tijd fit voor het EK in Engeland, dat voor Nederland op 9 juli begint met een wedstrijd tegen Zweden.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen