Cristiano Ronaldo is ontroerd door het aan hem gerichte applaus van supporters van Manchester United én Liverpool op Anfield. De steunbetuiging van dinsdag volgde een dag nadat de Portugees bekend had gemaakt dat zijn pasgeboren zoontje is overleden.

"Eén wereld, één sport, één grote familie. Bedankt Anfield. Mijn familie en ik zullen dit moment van respect en compassie nooit vergeten", schrijft Ronaldo donderdag, twee dagen na de topper, in een korte reactie op Instagram.

Supporters van aartsrivalen Liverpool en Manchester United klapten na het verstrijken van de zevende minuut massaal voor Ronaldo om hem een hart onder de riem te steken. De sterspeler van United speelt met rugnummer 7.

Ronaldo's vriendin Georgina Rodríguez was zwanger van een tweeling; hun dochter heeft de bevalling wel overleefd. Voor de geboorte had de Portugees al vier kinderen. In november 2017 kreeg hij zijn eerste kindje met Rodríguez.

Ronaldo kwam vanwege het persoonlijke leed niet in actie tegen Liverpool. Het is niet bekend wanneer de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar zijn rentree zal maken.

Manchester United, de huidige nummer zes van de Premier League, vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Arsenal. Vijf dagen later wacht een thuisduel met Chelsea.