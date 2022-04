Het Engelse veilinghuis Sotheby's heeft een openingsbod van 4 miljoen pond (4,8 miljoen euro) ontvangen op het shirt waarmee Diego Maradona op het WK 1986 tegen Engeland speelde, hoewel de familie van de Argentijnse voetballegende stelt dat Sotheby's het verkeerde shirt veilt.

De Engelse oud-international Steve Hodge is de huidige eigenaar van het beroemde shirt. De middenvelder ruilde het shirt na afloop van de kwartfinale (2-1-winst Argentinië) met Maradona, waarna het in een voetbalmuseum in Manchester terechtkwam. 36 jaar later vindt Hodge het tijd om het shirt te verkopen.

De in 2020 overleden Maradona zou in het shirt twee legendarische doelpunten hebben gemaakt: een solo die rond de middenlijn begon en een doelpunt met de hand, dat later 'de hand van God' is gaan heten.

De dochter en de ex-vrouw van Maradona beweerden twee weken geleden echter dat Hodge het shirt dat 'Pluisje' tijdens de eerste helft droeg in zijn bezit heeft. Maradona zou na rust een ander shirt hebben gedragen. "Ik weet zeker dat Hodge het shirt van na de rust niet heeft, en ik weet wie het wel heeft", aldus dochter Dalma Maradona. "Ik wil niet zeggen wie het heeft, want dat is gek."

Sotheby's zegt dat het een speciale techniek heeft gebruikt om de authenticiteit van het shirt vast te stellen.

Het is niet bekend wie het bod van 4,8 miljoen euro heeft uitgebracht. De veiling loopt tot en met 4 mei.