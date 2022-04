Manchester United zegt dat Erik ten Hag de clubleiding tijdens de gesprekken over een mogelijke samenwerking snel heeft weten te overtuigen van zijn visie. De Nederlander, die donderdag een contract tot medio 2025 tekende op Old Trafford, moet de kwakkelende Premier League-club vanaf volgend seizoen terugbrengen naar de top.

"We zijn diep onder de indruk geraakt van de langetermijnvisie, gretigheid en ambitie die Erik heeft om Manchester United terug te brengen naar het niveau waar we op willen acteren", zegt directeur voetbalzaken John Murtough in een verklaring op de site van United.

"Gedurende zijn jaren bij Ajax heeft Ten Hag zich bovendien bewezen als een van de succesvolste coaches in Europa. Hij staat bekend om aantrekkelijk, aanvallend voetbal en het implementeren van jeugdspelers in het eerste elftal."

Het zag er al enige tijd naar uit dat Ten Hag Ajax na dit seizoen zou verlaten voor Manchester United, waarbij hij na dit seizoen interim-manager Ralf Rangnick opvolgt. De 52-jarige Haaksbergenaar won tot dusver twee landstitels, twee KNVB-bekers en de Johan Cruijff Schaal met de Amsterdammers.

Erik ten Hag leidde Ajax al naar twee landstitels en hoopt dat aantal binnenkort op drie te brengen. Erik ten Hag leidde Ajax al naar twee landstitels en hoopt dat aantal binnenkort op drie te brengen. Foto: ANP

Van der Sar: 'We hadden Erik liever langer bij Ajax gehouden'

In het seizoen 2018/2019 schreef Ajax onder de leiding van Ten Hag historie door de halve finales van de Champions League te bereiken. De voormalige coach van Go Ahead Eagles en FC Utrecht hoopt de 35-voudig landskampioen na dit seizoen te verlaten met een derde titel.

"4,5 jaar is een mooie periode, maar we hadden Erik liever wat langer voor Ajax behouden", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. "Hij gaat de stap maken naar een van de grootste club in de wereld in een fantastische competitie."

"We zijn Erik veel dank verschuldigd voor alles wat hij bij Ajax heeft bereikt, maar we zijn nog niet klaar met elkaar. Na dit seizoen zal ik uitgebreider ingaan op zijn vertrek. Nu draait het even om de laatste wedstrijden van het seizoen, waarin we allemaal de landstitel veilig willen stellen."

Met Manchester United treft Ten Hag een club in moeilijkheden. De voormalige club van oud-keeper Van der Sar bezet momenteel de zesde plek in de Premier League en dreigt een Champions League-ticket voor volgend seizoen mis te lopen.