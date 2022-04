Karim Benzema mag de strafschoppen van Real Madrid blijven nemen, ondanks zijn twee missers van woensdagavond tegen Osasuna (1-3-zege). Trainer Carlo Ancelotti houdt het volste vertrouwen in de Franse spits.

"Als we in de wedstrijd nóg een strafschop hadden gekregen, dan had hij 'm ook genomen", zei Ancelotti op zijn persconferentie na de wedstrijd. "Karim zal alle penalty's van nu af aan blijven nemen. Hij kan een keer missen, dat maakt niets uit."

De 34-jarige Benzema had tegen Osasuna zijn 40e en 41e treffer van het seizoen kunnen maken, maar in een tijdsbestek van zeven minuten ging het twee keer mis. De topscorer van La Liga zag zijn inzet in de 52e minuut gepakt worden door doelman Sergio Herrera en niet lang daarna was de keeper opnieuw alert.

Het doelpuntentotaal van Benzema in april blijft daardoor op tien staan. "Ook al scoorde hij niet, Karim speelde een geweldige wedstrijd", vindt Ancelotti. "Natuurlijk maakt hij liever een doelpunt, maar hij heeft voor het team goed gespeeld."

De missers van Benzema kwamen Real Madrid niet duur te staan. De 'Koninklijke' leidde voor de penalty's al met 1-2 en Lucas Vázquez vergrootte de marge in de zesde minuut van de blessuretijd naar twee, waardoor Real de landstitel binnen handbereik heeft.

Mogelijk wordt Real volgende week tussen de twee halvefinalewedstrijden tegen Manchester City in de Champions League al kampioen van Spanje. "We zullen zien of we het dan direct gaan vieren. We willen op ons best zijn in de Champions League, het maakt niet uit wat er in La Liga gaat gebeuren", aldus Ancelotti.