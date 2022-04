Als FC Volendam vrijdagavond wint op bezoek bij FC Den Bosch, promoveert de club voor de tiende keer naar de Eredivisie. Dat zou een record betekenen: geen andere club in Nederland maakte vaker de stap naar het hoogste niveau.

Volendam staat nu nog op gelijke hoogte met De Graafschap, dat net als Volendam negen keer promoveerde naar de Eredivisie. 'De Superboeren' bezetten de negende plek in de Keuken Kampioen Divisie en zijn niet meer in de race voor directe promotie. De club uit Doetinchem kan nog wel via de play-offs promoveren.

Na het kampioenschap in 2007/2008, toen Volendam onder leiding van trainer Stanley Menzo kampioen werd op het tweede niveau, promoveerde de club voor het laatst. Geheel in stijl degradeerde de club uit het vissersdorp het seizoen daarna weer uit de Eredivisie.

De bijnaam van FC Volendam is niet voor niets 'De Heen-en-Weer', omdat de club al negen keer degradeerde. Dat is ook de naam van de vissersboot waarin de selectie tijdens promotiefeesten traditiegetrouw op een platte kar door het dorp rijdt.

Meeste promoties naar Eredivisie FC Volendam - 9

De Graafschap - 9

Excelsior - 8

VVV-Venlo - 7

NEC - 7

Willem II - 6

FC Den Bosch - 6

De Heen en Weer rijdt over de Dijk tijdens het kampioensfeest van FC Volendam in 2008. De Heen en Weer rijdt over de Dijk tijdens het kampioensfeest van FC Volendam in 2008. Foto: ANP

Atalanta promoveerde nóg vaker

Een tiende promotie van Volendam zou in internationaal opzicht nog geen record zijn. In Engeland is Birmingham City bijvoorbeeld recordhouder met twaalf promoties naar het hoogste niveau, terwijl ook het Italiaanse Atalanta (twaalf keer) en het Spaanse Real Betis (twaalf keer) vaker promoveerden dan de Volendammers.

De uitwedstrijd van FC Volendam tegen FC Den Bosch begint vrijdag om 20.00 uur in Stadion De Vliert. Alleen bij een overwinning is promotie zeker voor de ploeg van trainer Wim Jonk, maar de druk staat er niet echt op. Achtervolgers FC Eindhoven, Roda JC, Excelsior en ADO Den Haag staan met nog drie speelronden te gaan namelijk op ruime achterstand.

FC Emmen verzekerde zich een week geleden al van minimaal de tweede plaats en daarmee van promotie naar de Eredivisie. Vrijdag kan de ploeg van trainer Dick Lukkien thuis tegen Roda JC ook de titel veiligstellen.