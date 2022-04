Trainer Thomas Tuchel heeft begrip voor de Chelsea-supporter die woensdagavond na de verloren Londense derby tegen Arsenal (2-4) in een discussie met César Azpilicueta belandde. De Spaanse aanvoerder besloot verhaal te halen toen de fan vanaf de tribune kritiek op hem uitte.

"Ik stond er niet bij, maar ik heb het wel gezien. En eerlijk gezegd kan ik de supporter wel begrijpen", zei Tuchel na het duel op Stamford Bridge. De geïrriteerde Azpilicueta liet in woord en gebaar weten niet gediend te zijn van de kritische supporter en liep na een woordenwisseling van zo'n tien seconden richting de kleedkamers.

Chelsea kwam tegen Arsenal twee keer terug van een achterstand, maar ging na rust alsnog ten onder. Vooral de eerste tegentreffer was Tuchel een doorn in het oog. Edward Nketiah kon scoren nadat Andreas Christensen de bal veel te kort had teruggespeeld op doelman Édouard Mendy.

Dat eerste tegendoelpunt deed denken aan het geklungel van Mendy in de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De keeper speelde de bal in dat duel te kort richting Antonio Rüdiger, waardoor Karim Benzema met wat geluk onderschepte en de bal in een leeg doel kon schieten.

De confrontatie tussen César Azpilicueta en de geïrriteerde Chelsea-supporter liep met een sisser af. Foto: Getty Images

Tuchel niet te spreken over grasmat

Tuchel geloofde zijn ogen niet toen het tegen Arsenal opnieuw misging. "Het is eigenlijk onmogelijk om in verschillende wedstrijden in eigen huis zulke fouten te maken op dit niveau, maar wij slagen daar wel in. Op deze manier is het onmogelijk om wedstrijden te winnen", zei de kritische Duitser, die overigens ook niet te spreken is over de grasmat op Stamford Bridge.

"De bal stuiterde heel apart toen Andreas terug wilde spelen. Tegen Real Madrid maakten we een vergelijkbare fout en daardoor werden we uitgeschakeld in de Champions League. Ik kan me niet herinneren wanneer we voor het laatst op deze manier twee doelpunten tegen hebben gekregen. Het klinkt misschien als een excuus, maar dit lastige veld is niet in ons voordeel."

Ondanks de nederlaag ligt Chelsea op koers om een Champions League-ticket in de wacht te slepen. 'The Blues' staan derde met een voorsprong van vijf punten op nummer vijf Arsenal en hebben bovendien een duel meer gespeeld. Alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor het miljoenenbal.

