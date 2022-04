Josep Guardiola voelt de druk toenemen nu de apotheose van de titelstrijd in de Premier League nadert. Manchester City maakte woensdagavond geen fout tegen Brighton & Hove Albion (3-0) en heroverde de koppositie, tot opluchting van de Spaanse coach.

"We zijn niet stom. Als we ook maar twee punten morsen, dan wordt Liverpool kampioen", zei Guardiola in het Etihad Stadium tegen de BBC. "We mogen gewoon geen punten verspelen. Dat zorgt voor druk, maar daar hebben we vaker mee gespeeld. Als we niet alles winnen, gaan de felicitaties naar Liverpool."

Manchester City heeft momenteel één punt meer dan Liverpool, met nog maar zes wedstrijden op het programma. Hoewel 'The Reds' een zwaarder programma lijken te hebben - de ploeg van Virgil van Dijk speelt nog de derby tegen Everton en treft onder meer Tottenham Hotspur en Chelsea - is Guardiola er niet gerust op.

"We nemen het op tegen een van de beste teams in de geschiedenis van het voetbal. Liverpool heeft alles in huis, dat weten mijn spelers ook. Wij waren beter toen we onlangs tegen elkaar speelden, maar toch konden we niet winnen (twee weken geleden werd het 2-2, red.)."

Manchester City won met 3-0 van Brighton & Hove Albion en is weer koploper. Foto: Getty Images

'CL-kwalificatie een van mooiste dagen van het seizoen'

Zelfs als Manchester City naast de vierde landstitel onder het bewind van Guardiola grijpt, zal de succescoach het seizoen niet met een ontevreden gevoel afsluiten. 'The Citizens' kunnen door de zege op Brighton officieel niet meer uit de top vier vallen en zijn daardoor zeker van deelname aan de Champions League volgend seizoen.

"Dit is een van de mooiste dagen van het seizoen. Mensen zien het als een vanzelfsprekendheid dat we in de Champions League spelen, maar het is van cruciaal belang. Vraag iedere club wat de doelstelling is en dan zal je horen: kwalificatie voor de Champions League. Wij zijn er weer in geslaagd", aldus Guardiola.

Manchester City jaagt niet alleen in eigen land op succes, want de ploeg van verdediger Nathan Aké is ook nog in de race om de Champions League te winnen. City wacht in de halve finales van het miljoenenbal een krachtmeting met Real Madrid.

