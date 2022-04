Manchester City heeft woensdag de koppositie in de Premier League heroverd. De ploeg van manager Josep Guardiola was thuis met 3-0 te sterk voor Brighton & Hove Albion en nam daardoor de eerste plaats weer over van Liverpool. Arsenal won een doelpuntrijke editie van de Londense derby met 2-4.

Liverpool vernederde dinsdag aartsrivaal Manchester United (4-0), waardoor 'The Reds' zeker 24 uur koploper waren in de Premier League. Een dag later moest Manchester City tegen Brighton met een antwoord komen in de zinderende Engelse titelstrijd.

De thuisploeg worstelde een helft lang met het stugge Brighton en nam pas na rust afstand van de nummer tien van de Premier League. Riyad Mahrez brak de ban na een fraaie dribbel van Kevin De Bruyne. Oranje-international Nathan Aké was toen al gewisseld. De verdediger begon in de basis bij City en bleef in de rust in de kleedkamer achter.

Na de openingstreffer van Mahrez brak het verzet bij Brighton en liep Manchester City verder uit. Op aangeven van Mahrez zorgde Phil Foden met een van richting veranderd schot voor de 2-0, waarna Bernardo Silva acht minuten voor tijd de eindstand op 3-0 bepaalde. Bij Brighton maakte Joël Veltman de negentig minuten vol.

Met nog zes duels te spelen heeft Manchester City een voorsprong van één punt op Liverpool. Zaterdag nemen 'The Citizens' het thuis op tegen laagvlieger Watford, terwijl Liverpool een dag later de derby met Everton speelt. Het is al wekenlang stuivertje wisselen tussen beide clubs.

Arsenal won de Londense derby met Chelsea mede dankzij twee goals van Eddie Nketiah.

Arsenal wint doelpuntrijke Londense derby

Op dezelfde avond won Arsenal een doelpuntrijke editie van de Londense derby bij en tegen Chelsea. 'The Gunners' wonnen met 2-4 op Stamford Bridge en mogen daardoor weer hopen op een ticket voor de Champions League.

Hoewel Chelsea het spel in eigen huis dicteerde, kwam Arsenal na dertien minuten op voorsprong. Andreas Christensen speelde de bal te zacht terug op doelman Édouard Mendy en daar profiteerde Eddie Nketiah van: 0-1. Timo Werner bracht de stand even later met een van richting veranderd schot weer in evenwicht.

Tien minuten na de gelijkmaker kwam Arsenal alweer op voorsprong. Na fraai voorbereidend werk van Granit Xhaka - hij speelde drie spelers van Chelsea uit in het eigen strafschopgebied - schoof Emile Smith Rowe raak. Het werd voor rust toch 2-2: aanvoerder César Azpilicueta tikte een voorzet van Mason Mount tegen de touwen.

Arsenal ging niettemin met de driepunter aan de haal in de Londense derby. Na een carambole in de verdediging van Chelsea punterde Nketiah in de 57e minuut de winnende 2-3 binnen. Ondanks het inbrengen van Hakim Ziyech in de 81e minuut kon Chelsea niet opnieuw op gelijke hoogte komen. In de blessuretijd benutte Bukayo Saka nog een strafschop voor de 2-4.

Door de derbyzege op Stamford Bridge komt Arsenal in punten gelijk met nummer vier Tottenham Hotspur, dat zaterdag verrassend verloor van Brighton & Hove Albion. Er zijn nog zes duels te spelen in de Premier League. De beste vier ploegen kwalificeren zich aan het einde van het seizoen voor de Champions League. Arsenal kwam in het seizoen 2016/2017 voor het laatst uit in het miljoenenbal.

Everton sprokkelde in de degradatiestrijd een punt met een laat gelijkspel tegen Leicester City (1-1), terwijl Newcastle United met 1-0 won van Crystal Palace.

