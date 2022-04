Sheraldo Becker is er woensdagavond met Union Berlin niet in geslaagd de finale van de DFB-Pokal te bereiken. De aanvaller maakte in de halve finale tegen RB Leipzig nog het openingsdoelpunt, maar zag RB Leipzig in de absolute slotfase de winnende goal maken: 2-1. Matthijs de Ligt haalde met Juventus de finale van de Coppa Italia door Fiorentina met 2-0 te verslaan.

De 25-jarige Becker maakte tegen Leipzig in de 25e minuut de openingstreffer voor Union Berlin op bezoek bij RB Leipzig. De oud-speler van Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag schoot een lage voorzet van rechtsback Christopher Trimmel overtuigend binnen.

In de tweede helft voerde Leipzig de druk op, maar in de 57e minuut kwam de ploeg uit Berlijn bijna op een 0-2-voorsprong. Daarbij was Becker ook betrokken: de voormalig jeugdinternational van Oranje legde dit keer perfect breed, maar ploeggenoot Taiwo Awoniyi faalde van dichtbij.

Nauwelijks vier minuten na de misser van Awoniyi ging de bal aan de andere kant na ingrijpen van de VAR op de stip. André Silva benutte de het buitenkansje en zette zijn ploeg weer naast Union: 1-1.

De subtoppers van de Bundesliga leken op een verlenging af te stevenen, tot Emil Forsberg in de allerlaatste minuut van de extra tijd namens Leipzig de winnende goal maakte in de Red Bull Arena. De Zweed kopte raak op aangeven van Benjamin Henrichs.

Door de late overwinning stoot RB Leipzig door naar de eindstrijd, waarin op 21 mei een duel met het SC Freiburg van Mark Flekken wacht. Freiburg won dinsdag in de andere halve finale met 1-3 van Hamburger SV. Bekerhouder Borussia Dortmund en Bayern München werden dit seizoen vroegtijdig uitgeschakeld.

Matthijs de Ligt reikte met Juventus tot de eindstrijd van de Coppa Italia. Matthijs de Ligt reikte met Juventus tot de eindstrijd van de Coppa Italia. Foto: AP

De Ligt met Juventus opnieuw in bekerfinale

In Italië bereikte Juventus voor het derde jaar op rij de finale van de Coppa Italia. De bekerhouder en veertienvoudig winnaar van het toernooi won in eigen huis met 2-0 van Fiorentina. Het eerste duel in Florence was in 0-1 geëindigd.

Federico Bernardeschi maakte na iets meer dan een half uur spelen het eerste doelpunt in Turijn. De voormalig speler van Fiorentina pikte een afvallende bal op en schoot de bal buiten bereik van Fiorentina-keeper Bartlomiej Dragowski binnen.

In de slotfase maakte Danilo nog de 2-0 voor Juventus, waar De Ligt de hele wedstrijd meespeelde. Bij de bezoekers viel Sofyan Amrabat na rust in, maar met de oud-middenvelder van Feyenoord en FC Utrecht binnen de lijnen kon Fiorentina de ploeg uit Turijn niet aan het wankelen brengen.

In de eindstrijd speelt Juventus op 11 mei tegen Internazionale, dat dinsdag afrekende met stadgenoot AC Milan (3-0). De laatste bekerwinst van de huidige ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries is elf jaar geleden.