Paris Saint-Germain moet het kampioensfeest nog even uitstellen in Frankrijk. De Parijzenaars wonnen weliswaar met 0-3 bij Angers, maar zagen nummer twee Olympique Marseille twee keer een achterstand goedmaken tegen FC Nantes. Voor Olympique Lyon-trainer Peter Bosz nemen de zorgen toe na een nederlaag bij Stade Brest, terwijl Myron Boadu met AS Monaco de derby van de Côte d'Azur won tegen OGC Nice.

Bij een nederlaag van Olympique Marseille, volgende week de tegenstander van Feyenoord in de halve finales van de Conference League, zou PSG zich hoe dan ook tot kampioen kronen. Bij aanvang van de 33e speelronde was het gat tussen beide clubs vijftien punten in het voordeel van PSG.

Zonder de afwezige Lionel Messi wist PSG de klus eenvoudig te klaren in Angers. Kylian Mbappé en Sergio Ramos zetten de bezoekers al bij rust op een 0-2-voorsprong. Op datzelfde moment stond Olympique Marseille in het eigen Stade Vélodrome met 1-2 achter tegen middenmoter FC Nantes, waardoor PSG al mocht hopen op het kampioensfeest.

Na de onderbreking voltooide Marseille echter een comeback. Aanvoerder Dimitri Payet benutte voor de tweede keer op de avond een strafschop, waarna Amine Harit een kwartier voor tijd het winnende doelpunt maakte voor Marseille. PSG tilde de marge nog naar drie door een treffer van Marquinhos. In de slotfase kreeg invaller Edouard Michut nog een rode kaart.

Voor PSG volgt komende zaterdag een tweede kans op de tiende landstitel in de clubgeschiedenis. Dan komt RC Lens op bezoek in het Parc des Princes. Een zege volstaat dan voor de ploeg van trainer Mauricio Pochettino tegen de huidige nummer zeven van de Ligue 1.

Peter Bosz ging onderuit met Olympique Lyon. Peter Bosz ging onderuit met Olympique Lyon. Foto: Pro Shots

Bosz verliest met Lyon, Boadu wint met Monaco

Bosz kreeg na de uitschakeling van Olympique Lyon door West Ham United in de Europa League het vertrouwen van de clubleiding, maar dat liep woensdag een deuk op door een 2-1-nederlaag bij laagvlieger Stade Brest. Moussa Dembélé maakte nog wel gelijk voor de de nummer acht van de Ligue 1, maar in de 74e minuut viel de 2-1. Bosz ontbrak vanwege een griepje op de bank van Lyon.

Eerder op de avond won Boadu met AS Monaco de derby van de Côte d'Azur tegen OGC Nice. De Nederlandse invaller was met zijn ploeg met 1-0 te sterk voor de rivaal, waar Justin Kluivert en Pablo Rosario ook invielen. Het enige doelpunt bij de derby in Monaco viel in de blessuretijd van de eerste helft via Aleksandr Golovin.

Bij AS Monaco-OGC Nice begonnen alle Nederlanders op de bank: Boadu (AS Monaco), Kluivert, Rosario en Calvin Stengs (allen OGC Nice). Kluivert en Rosario vielen na ruim een uur spelen in, maar konden hun stempel niet drukken bij OGC Nice. Boadu kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen bij Monaco, dat de vierde plaats nu overneemt van Nice.

Javairô Dilrosun was met een assist wel belangrijk voor Girondins de Bordeaux in de degradatiekraker tegen AS Saint-Étienne, maar hij kon de Franse laagvlieger niet aan een zege helpen: 2-2. Dilrosun bereidde uit een hoekschop de 2-0 van Jean Onana voor. Tot overmaat van ramp wonnen concurrenten Clermont Foot (van Troyes) en FC Lorient (van FC Metz) in de blessuretijd, waardoor Bordeaux nog dieper in de degradatiezorgen zit.

Lille OSC raakte verder achterop in de strijd om Europees voetbal door te verliezen van het Stade de Reims van basisspeler Azor Matusiwa. In de blessuretijd viel de 2-1 voor Stade de Reims, waar Mitchell van Bergen de hele wedstrijd op de bank bleef. Bij Lille OSC ontbrak Sven Botman vanwege een blessure.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1